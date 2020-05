Varíme s Korzárom podľa Lucie Súkenikovej: Plnené paradajky, kokosové minitortičky

Inšpirácie odporúča známa foodblogerka.

25. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Foodblogerka Lucia Súkeniková o sebe hovorí ako o milovníčke dobrého jedla. Najradšej relaxuje s varechou v ruke a nerobí jej problém miešať tradičné a netradičné chute dohromady, až z toho vznikne úplne nový recept. Rada pripravuje zdravé jedlá, ale nevyhýba sa ani klasickej slovenskej kuchyni. Jej recepty sú vyskladané zo sezónnych a plnohodnotných potravín, ktoré pozháňa aj doma na dedine, prípadne v obchode zo zdravou výživou v neďalekom meste.

Pečené plnené paradajky

Na 10 plnených paradajok potrebujeme: 1/4 š. šálky bulguru, 1 lyžica oleja, štipku soli, 250 g mletého mäsa (použila som kombináciu hovädzieho a morčacieho), soľ, korenie, bylinky (rozmarín, bazalka)

Postup: Na oleji orestujeme umytý bulgur, zalejeme ho polovicou šálky vody (alebo vývaru), pridáme soľ, prikryjeme a varíme asi 10 - 15 minút. Na oleji orestujeme cibuľu, cesnak, pridáme mleté mäso, ochutíme ho soľou, korením, bylinkami a podusíme ho. Potom pridáme uvarený bulgur a zmiešame. Paradajky vydlabeme lyžičkou a plníme pripravenou bulgurovo-mäsovou zmesou. Dáme zapekať do rúry na cca 20 - 30 minút. Touto zmesou môžeme plniť nielen paradajky, ale i papriku či cuketu.

Zo zvyšku paradajok (zo zmesi, ktorú sme získali vydlabaním) môžeme pripraviť čerstvú paradajkovú polievku. Recept je jednoduchý: Do hrnca vložíme rozštvrtené paradajky, pridáme k nim aj ďalšie čerstvé paradajky, na kolieska nakrájanú očistenú mrkvu, dolejeme vodu podľa potreby, posolíme, okoreníme, pridáme bazalku a varíme, kým nie je mrkva mäkká. Potom polievku rozmixujeme ponorným mixérom, pridáme ešte čerstvú bazalku a dochutíme soľou a korením. Podávame mierne vychladnutú, napríklad s kozím syrom.

Kokosové minitortičky

Potrebujeme na korpus: 4 vajcia - rozdelené na žĺtky a bielky, 4 lyžice cukru (napr. z kokosových kvetov), 6 lyžíc strúhaného kokosu, 1 lyžička prášku do pečiva, štipka soli

Na krém: 250 g ricotty, 2 lyžice medu, 6 lyžíc strúhaného kokosu, 1/2 lyžičky vanilkového extraktu ovocie na ozdobenie (jahody, čučoriedky…)

Postup: Žĺtky vymiešame s cukrom, pridáme kokos a prášok do pečiva. Z bielok a štipky snehu vyšľaháme sneh, ktorý primiešame k žĺtkovej zmesi. Miešame opatrne, aby sneh nespadol, potom cesto rozotrieme na papier na pečenie (nevyjde na celú dĺžku klasického veľkého plechu) a pečieme vo vyhriatej rúre na 180 stupňoch. Zmes na krém vymiešame do hladka v mixéri a naplníme ozdobné vrecko. Z upečeného cesta vykrajujeme minitortičky a plníme ich ricottovo-kokosovým krémom. Priložíme druhé vykrojené koliesko, ktoré tiež ozdobíme krémom a posypeme ovocím. Na záver môžeme pokvapkať medom a posypať strúhaným kokosom.

Višne v čokoláde

Potrebujeme: 200 g čokolády (použila som čokoládu so 70% kakaa), 100 g masla, 3 vajcia, 4 kopcovité lyžice cukru, 1 lyžička vanilkového extraktu, 2 kopcovité lyžice múky (môžete použiť bezlepkovú pohánkovú alebo špaldovú), 1/2 lyžičky prášku do pečiva, višne alebo iné ovocie podľa chuti a sezónnosti, šľahačka alebo jogurt na ozdobenie

Postup: Maslo s čokoládou rozpustíme nad parou, potom odložíme bokom chladnúť a občas premiešame. Celé vajíčka vyšľaháme s cukrom do peny, pridáme vanilku a múku zmiešanú s práškom do pečiva. Opatrne primiešame čokoládovo maslovú zmes, pozor, nesmie byť horúca, pretože by sa mohli vajíčka zraziť. Takto zmiešané cesto na korpus vylejeme do formy vystlanej papierom na pečenie (moja forma má priemer 29 cm) a obložíme ovocím. Vložíme do rúry vyhriatej na 180 stupňov a pečieme odhadom cca 7 minút, resp. podľa svojej rúry – koláčik by však nemal byť úplne prepečený, skôr mierne nedopečený a vláčny. Podávame s čerstvo vyšľahanou šľahačkou alebo ak chceme menej kalórií – s bielym gréckym jogurtom. Uvedené množstvo je určené pre koláčovú formu s priemerom 29 cm.