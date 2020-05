Varíme s Korzárom: Batátová polievka so salsou, steak z krkovičky, jahodová bábovka

Inšpirácie na chutné víkendové menu.

23. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Batatová polievka s pistáciovo-mätovou salsou

Potrebujeme: 1,8 kg batatov, 6 PL rastlinného oleja, soľ, 4 stredne veľké mrkvy, 1 nakrájaná stredne veľká cibuľa, 5 rozpučených strúčikov cesnaku, 2 lístky šalvie (voliteľné), 2 l kuracieho alebo zeleninového vývaru, 1/4 š čerstvej pomarančovej šťavy, 1 PL pomarančovej kôry, 3/4 olúpaných pistácií, 2 jarné cibuľky nakrájané na tenké kúsky (len biele a svetlozelené časti), 5 stoniek mäty, štipka štipľavej papriky, 1/2 š extra panenského olivového oleja.

Postup: Bataty aj mrkvu ošúpeme a nakrájame na menšie kúsky. Pistácie nahrubo rozdrvíme v mažiari alebo kuchynskom robote a dáme bokom. Zo stoniek mäty odtrhneme lístky a nakrájame ich na veľmi tenké kúsky.

Rúru predhrejeme na 150 stupňov. Kúsky batatov polejeme 4 lyžicami oleja, osolíme ich a rozprestrieme na plech, prípadne na dva, ak sa na jeden nevojdú. Pečieme ich v rozohriatej rúre asi hodinu (plechy v polovici pečenia vzájomne vymeníme), potom teplotu zvýšime na 190 stupňov a pokračujeme v pečení ešte ďalších 25 minút.

Vo veľkom hrnci zohrejeme zostávajúce 2 lyžice oleja na miernom ohni, potom pridáme mrkvu, cesnak, cibuľu a šalviu, ak ju používame, a štedrú dávku soli. Varíme, kým zelenina nezmäkne. Potom pridáme bataty a vývar a všetko necháme variť asi 10 minút. Šalviové lístky vyhodíme a pridáme pomarančovú šťavu. Polievku rozmixujeme dohladka a dochutíme soľou. Ak treba, ešte ju prepasírujeme cez jemné sitko. Pokiaľ je polievka príliš hustá, zriedime ju vodou alebo vývarom do požadovanej konzistencie.

V menšej miske zmiešame dohromady rozdrvené pistácie, pomarančovú kôru, jarnú cibuľku, mätové lístky a pikantnú papriku a na záver všetko prepojíme olivovým olejom. Dochutíme soľou a podávame na vrchu polievky.

Steak z krkovičky

Potrebujeme: steaky z krkovičky hrubé asi 2 cm, 1 strúčik cesnaku, 2 PL horčice, 4 PL olivového oleja, 2 PL citrónovej šťavy, 2 ČL hnedého cukru, 300 ml svetlého piva, 2 PL sušeného tymianu, lyžičku rozdrvených borievok, mleté čierne korenie, čerstvý tymian

Postup: Mäso začneme pripravovať deň pred grilovačkou. Umyjeme ho, osušíme a potrieme pretlačeným strúčikom cesnaku. Zo všetkých prísad okrem tymianu vymiešame marinádu, vlejeme ju do misky, pridáme mäso a dôkladne ho ňou premasírujeme. Musí ňou byť úplne obalené. Ak to tak nie je, pridáme ešte trošku piva. Misku zatvoríme alebo zakryjeme fóliou a necháme cez noc odpočívať v chladničke.



Mäso vyberieme aspoň hodinu pred samotnou prípravou a necháme ho stáť pri izbovej teplote. Gril pripravíme na priamu vysokú teplotu, steaky zľahka osušíme papierovou utierkou, aby marináda nekvapkala na uhlie a nevzbĺkol plameň.

Grilujeme ich nad priamym vysokým teplom z oboch strán po tri – štyri minúty, pričom ich len raz obrátime. Potom ich päť minút necháme odpočívať v teple. Pred podávaním ich posypeme tymianovými lístkami.

Jahodová bábovka s mandľami

Potrebujeme: 200 g jahôd, 4 vajíčka, 300 g polohrubej múky, 200 g masla, 200 g krupicového cukru, 1 prášok do pečiva, 1 vanilkový cukor, citrónovú šťavu. Na polevu: 150 g práškového cukru, 3 PL horúcej vody, 100 g jahôd, plátky mandlí

Postup: Zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom, vanilkou a vajíčkami do peny. Múku zmiešame s práškom do pečiva a jemne ju primiešame k vajíčkovej zmesi. Jahody nasekáme, pokvapkáme ich trochou citrónovej šťavy a zľahka ich primiešame do cesta.

Formu vymastíme maslom, vysypeme múkou a vylejeme do nej pripravené cesto. Formou trochu pobúchame po stole, aby sa nám v nej všetko dobre usadilo a dáme piecť do vyhriatej rúry asi na 50 minút, pred vybratím urobíme test špajdľou.

Kým bábovka vychladne, zmiešame práškový cukor s vriacou vodou, ak chceme ružovú polevu, pridáme aj kvapku potravinárskeho farbiva. Polevu vylejeme na vychladnutú bábovku a hneď na vrch poukladáme plátky jahôd a mandlí.