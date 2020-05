Varíme s Korzárom na oslavu: Uctite si hostí štvorchodovým obedom

Inšpirácie na dobroty od predjedla až po sladkú maškrtu.

31. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Či už plánujete malú rodinnú oslavu v kruhu najbližších alebo si pozvete aj zopár priateľov, s ktorými ste sa už dlhší čas nevideli, prichystať dobré jedlo je základom úspechu. Chlebíčky či rezne a šalát však tentoraz nechajte bokom a inšpirujte sa niektorými z našich receptov. Prinášame vám tipy na zaujímavé predjedlá, polievky, hlavné jedlá i dezert.

PREDJEDLO

Grécke sushi

Potrebujeme: 1 veľkú uhorku, 1/3 šálku (š) hummusu, 1/4 š syra fety, 1/4 š nakrájaných olív, 1/4 š nakrájaných cherry paradajok, malé vetvičky kôpru, citrón

Postup: Pomocou škrabky nakrájame uhorku na tenké a dlhé plátky a poukladáme ich na papierovú utierku, aby sme z nich odsali prebytočnú vodu. Následne plátky zdvojíme a po celej dĺžke natrieme hummusom a posypeme kúskami paradajok, olív a fety. Pásiky stočíme do rolky, pokvapkáme podľa chuti citrónovou šťavou a ozdobíme vetvičkami kôpru.

Brusnicovo-syrová nátierka

Potrebujeme: 225 g krémového syra, 1/2 šálky (š) nakrájaných sušených brusníc, 1/2 š nakrájaných sušených marhúľ, 2 PL pomarančovej šťavy, 1 ČL pomarančovej kôry, 1/4 mletého zázvoru (voliteľné)

Postup: Vo veľkej miske spolu dobre vymiešame všetky suroviny. Servírujeme s krekrami alebo s nakrájanou bagetou. Pred podávaním udržujeme v chlade.

POLIEVKA

Krémová karfiolová polievka s opečenou slaninou

Potrebujeme: 225 g plátkov slaniny nakrájaných na asi centimetrové kúsky, 1 najemno nakrájanú stredne veľkú cibuľu, 6 najmeno nakrájaných jarných cibuliek (len svetlozelené a biele časti), 4 najemno nakrájané stredne veľké strúčiky cesnaku, 1 l kuracieho vývaru, 2 bobkové listy, 1 š smotany na šľahanie alebo na varenie, 1 hlávku karfiolu rozdelenú na ružičky, soľ a mleté čierne korenie

Postup: V liatinovom hrnci opečieme slaninku dochrumkava, potom ju vyberieme dierkovanou vareškou a odložíme bokom. Do hrnca dáme cibuľu, polovicu z množstva jarnej cibuľky, cesnak a za stáleho miešania varíme asi 5 minút. Potom pridáme vývar, bobkové listy, smotanu, karfiol, soľ a čierne korenie. Polievku zakryjeme a varíme asi 30 minút, alebo kým nebude karfiol úplne mäkký. Po dovarení z nej vyberieme bobkové listy a celú ju rozmixujeme dohladka. Ak je príliš hustá, pridáme trocha horúceho vývaru. Podávame posypanú opečenou slaninkou a zvyšnými kúskami jarnej cibuľky.

HLAVNÉ JEDLO

Karamelizovaná bravčová panenka s jablkami

Potrebujeme: 2 PL hnedého cukru, 1 ČL mletej rasce, 3/4 ČL soli, štipku mletej červenej papriky, štipku mletého čierneho korenia, 1 strúčik cesnaku nakrájaný najemno, 1 kg bravčovej panenky bez kosti, 2 stredne veľké cibule nakrájané na mesiačiky, 1/3 š balzamikového octu, 2 PL masla, 2 jablká odrody Granny Smith a 2 z odrody Roma nakrájané na mesiačiky

Postup: Rúru predhrejeme na 220 stupňov. Panenku nakrájame na plátky, ktoré potrieme cesnakom. Na panvici zohrejeme malé množstvo oleja, pridáme mäso a cibuľu a pečieme ich z oboch strán dohneda. V malej miske zmiešame cukor, soľ a koreniny. Zapekaciu misu vytrieme olejom, poukladáme do nej opečenú panenku a posypeme ju cukrovo-koreninovou zmesou. Dookola poukladáme cibuľu, pokvapkáme octom a všetko pečieme v rúre asi 20 minút.

Medzitým v rajnici roztopíme maslo, pridáme jablká a necháme ich zmäknúť. Po uplynutí času vyberieme mäso z rúry, okolo neho poukladáme jablká a pokračujeme v pečení ešte ďalších 20 minút alebo kým panenka nebude hotová. Potom zo zapekacej nádoby zlejeme všetky šťavy do hrnca a necháme ich zredukovať na objem asi jednej tretiny šálky. Omáčkou na záver pokvapkáme mäso, jablká aj cibuľu.

DEZERT

Nahá torta s jahodami a harmančekovým krémom

Potrebujeme: 1 šálku (š) rastlinného oleja, 1/2 š bieleho gréckeho jogurtu, 3 veľké vajíčka, 2 š kryštálového cukru, 1 PL vanilkového extraktu (alebo 2 - 3 balíčky vanilkového cukru, ale v tom prípade znížime množstvo obyčajného cukru), 1 a 1/2 š cmaru, 3 a 3/4 š hladkej múky, 1 ČL jedlej sódy, 1 ČL prášku do pečiva, 1 ČL soli, 3/4 š jahodového džemu, 2 š čerstvých jahôd nakrájaných na plátky, med

Na harmančekový krém: 2 š šľahačkovej smotany, 6 vreciek harmančekového čaju, 225 g krémoveho syra, 1/4 š práškového cukru

Postup: Rúru zohrejeme na 180 stupňov. Tri okrúhle formy na tortu s priemerom asi 20 centimetrov vyložíme papierom na pečenie, ktorý ešte vymastíme maslom alebo postriekame olejom. Ručným šľahačom alebo ponorným mixérom spolu vymiešame olej, vajíčka, jogurt, cukor, vanilku a cmar. Potom prisypeme múku zmiešanú so soľou, práškom do pečiva a jedlou sódou. Zľahka primiešame jahodový džem tak, aby z neho zostali celé väčšie kúsky. Cesto rozdelíme na 3 časti, vlejeme ich do pripravených foriem a pečieme ich v rúre 25 až 30 minút, kým nebude cesto v strede zatuhnuté a vrch zlatistý. Najprv ich necháme asi 5 minút chladnúť vo formách, potom korpusy nožom opatrne oddelíme, preložíme na mriežku a prikryjeme aby vychladli úplne.

Medzitým pridáme šálku šľahačky do malej rajnice a zohrievame, kým nezačne bublať, nie však vrieť. Povaríme ju takto asi minútu, potom odstavíme, vhodíme do nej harmančekové vrecúška, hrniec prikryjeme a čaj necháme lúhovať asi 5 až 10 minút. Vrecká následne vyberieme a smotanu dáme do chladničky úplne vychladnúť. V miske vyšľaháme krémový syr tak, aby bol nadýchaný, potom k nemu pridáme klasickú aj harmančekovú smotanu a vyšľaháme ich dotuha. Ku kremu na záver vmiešame práškový cukor a odložíme ho do chladničky.

Na spodok tácky položíme jeden z vychladených korpusov, pokvapkáme ho trochou medu, rozotrieme naň tretinu krému a na vrch poukladáme hrsť nakrájaných čerstvých jahôd. Na to položíme druhé cesto a postup zopakujeme. Na záver urobíme všetko ešte raz aj so zostávajúcim tretím korpusom. Vrch môžeme ozdobiť celými jahodami a harmančekovými kvetmi.

