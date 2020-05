Varíme s Korzárom na párty: Trhací chlieb so syrom a cibuľkou, syrové guľky

Ozvláštnite pohostenie novými receptami.

21. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Blíži sa víkend a aj vy už možno plánujete víkendové posedenie a pohostenie pre blízkych. A čo ich takto prekvapiť novými pochúťkami?

Trhací chlieb s karamelizovanou cibuľkou a syrom

Potrebujeme na chlieb: 114 g plnotučného mlieka, 28 g masla izbovej teploty, 115 g kyslej smotany, 50 g rastlinného oleja, 1 veľké vajce, 21 g medu, 510 g múky, 1 ČL jemnej morskej soli, 1 balenie sušeného droždia (7 g)

Na plnku: 28 g masla, 3 stredne veľké nakrájané cibule, 1/2 ČL soli, 3 veľké strúčiky cesnaku nakrájané najemno, 280 g kozieho syra, 1/2 š čerstvej pažítky, 1/4 š čerstvej petržlenovej vňate, 1 a 1/2 ČL mletého čierneho korenia, 1 veľké vajce, sezamové semiačka, 21 g roztopeného masla na potretie

Postup: V stredne veľkom hrnci zohrejeme mlieko, maslo a 1 lyžicu vody tak, aby sa maslo rozpustilo a mlieko bolo teplé. Sporák odstavíme a zmes zmiešame s kyslou smotanou, olejom, vajíčkom a medom. V samostatnej miske zmiešame múku, soľ a droždie. Pridáme mliečnu zmes a miesime, kým nevznikne hladké cesto. Použiť môžeme aj kuchynský robot s hákovým násadcom. Cesto položíme do ľahko vymastenej misky, prikryjeme fóliou a necháme kysnúť asi hodinu.

Medzitým vo veľkom hrnci roztopíme maslo, pridáme cibuľu a necháme opekať, kým nezačne mäknúť. Potom ju posolíme, dobre pomiešame a pokračujeme v procese, kým cibuľa nezačne karamelizovať, čo trvá asi 40 až 45 minút. Následne vmiešame cesnak a opečieme ho tak, aby bol krehký. Sporák odstavíme, cibuľu s cesnakom presypeme do stredne veľkej misky a vmiešame k nim kozí syr a následne petržlenovú vňať, pažítku a čierne korenie.

Tortovú formu s priemerom 30 centimetrov vymastíme. Cesto rozdelíme na 50 rovnako veľkých kúskov, každý by mal vážiť asi 17 gramov, a vyformujem ich do guličiek. Opäť ich zakryjeme a necháme podkysnúť ešte 15 minút. Na pomúčenej ploche vyvaľkáme guľôčky na hrúbku asi pol centimetra a šírku asi 20 centimetrov. Na každú časť dáme 2 okopisté lyžičky plnky a rozotrieme ju až po okraje. Cesto preložíme pozdĺžne na polovicu dvakrát za sebou. Takto vzniknuté kúsky ukladáme dookola do pripravenej formy, a potom ich prikryté fóliou necháme kysnúť ďalších 30 až 40 minút.

Medzitým rozohrejeme rúru na 180 stupňov. Nakysnuté cesto potrieme vajíčkom rozšľahaným s lyžicou vody, posypeme ich sezamovými semiačkami a pečieme asi 40 až 45 minút. Ešte teplé potrieme roztopeným maslom. Pred podávaním necháme chladnúť aspoň 15 minút. Servírovať môžeme v celku aj rozdelené na jednotlivé kúsky.

Obaľované syrové guľky

Potrebujeme na plnku z krémového syra: 250 g zmäknutého krémového syra, 1 šálku (š) strúhaného syra, napríklad čedar, 1/2 ČL sušeného cesnaku, 1/2 ČL worčesterovej omáčky, soľ

Na plnku z kozieho syra: 300 g kozieho syra

Na plnku z fety: 300 g feta syra, 1 š strúhaného syra, 1 PL kyslej smotany alebo cca 2 ČL mlieka alebo vody

Na obalenie: 1/4 š najemno nasekaných byliniek ako petržlenová vňať a kôpor, 1/4 š najemno postrúhaného parmezánu, 1/3 š posekaných vlašských orechov, 1/3 najemno nasekaných sušených brusníc

Postup: Suroviny na plnky spolu vymiešame v samostatných miskách tak, aby krémy zostali hladké. Z nich potom vytvoríme kôpky za pomoci lyžice a uložíme ich na tácku alebo dosku na krájanie. Z kôpok potom v rukách vyformujeme guľky. Keď máme všetky hotové, dáme ich do chladničky na 3 až 4 hodiny.

Každú zo stuhnutých guliek obalíme v jednej z pripravených možností a opäť vložíme do chladničky. Vyberieme ich asi 15 minút pred servírovaním. Podávame s krekrami alebo opečenými kúskami chleba.

Poznámka: Guľôčky môžete obaliť aj v nadrobno posekanej opečenej slanine, akomkoľvek sušenom ovocí, v rozličných druhoch orechov, sušených bylinkách, sezamových semiačkach či mixe kokosu a nadrobno nakrájaných marhuliach.

B.L.T. jednohubky s avokádom a pestom

Potrebujeme: 16 tenkých pásikov slaniny, 1/2 stredne veľkého avokáda, 60 g zmäknutého krémového syra, 2 PL bazalkového pesta, 1 ČL citrónovej šťavy, 4 š mladej rukoly, 48 cherry paradajok, špáradlá

Postup: Slaninu opečieme na panvici z oboch strán tak, aby bola stále mäkká, nie chrumkavá. Každý pásik prekrojíme na tri rovnako veľké kúsky a dáme bokom. Avokádo ošúpeme, vyberieme kôstku, nakrájame na malé kúsky a dáme do malej misky. Vidličkou ho rozpučíme na kašu, ktorú ďalej zmiešame s krémovým syrom, pestom a citrónovou šťavou. Zmes preložíme do plniaceho vrecka, ktorým ju dávkujeme na každý kúsok slaniny. Naň položíme 2 až 3 lístky rukoly a cherry paradajku. Konce slaniny dvihneme smerom k paradajke a všetko naskrz prepichneme špáradlom.