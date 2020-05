Varíme s Korzárom podľa Lucie Súkenikovej: Pizza na dva spôsoby, grilované špízy

Inšpirácie odporúča známa foodblogerka.

24. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Foodblogerka Lucia Súkeniková o sebe hovorí ako o milovníčke dobrého jedla. Najradšej relaxuje s varechou v ruke a nerobí jej problém miešať tradičné a netradičné chute dohromady, až z toho vznikne úplne nový recept. Rada pripravuje zdravé jedlá, ale nevyhýba sa ani klasickej slovenskej kuchyni.

Jej recepty sú vyskladané zo sezónnych a plnohodnotných potravín, ktoré pozháňa aj doma na dedine, prípadne v obchode zo zdravou výživou v neďalekom meste. Či už na záhradnú párty alebo na malé pohostenie pre priateľov či rodinu odporúča prichystať kváskovú pizzu, hoci ponúka aj nekváskovú verziu, grilované špízy s quinoa šalátom a ako sladkú bodku rebarborový koláč.

Pizza v kváskovej aj nekváskovej verzii

Kvásková pizza

Potrebujeme na rozkvas: 100 g hladkej pšeničnej múky, 80 ml vody, 1 PL kvásku

Na druhý deň: 500 g hladkej pšeničnej múky, 300 ml vody, 2 lyžice olivového oleja, 2 lyžičky soli

Postup: Prvé tri suroviny zmiešame v miske dohromady, prekryjeme fóliou alebo nepriedušným vrchnákom a necháme vykvasiť 9 až 12 hodín, ideálne cez noc. Na druhý deň k zmesi pridáme zvyšné suroviny. Všetko spolu zmiesime, opäť prekryjeme fóliou alebo nepriedušným vrchnákom a necháme kysnúť asi 4 hodiny. Potom, čo cesto narastie, ho rozdelíme na toľko častí, koľko chceme kusov pizze a akú hrubú ju chceme mať. Ak chceme cesto na celý plech, stačí ho rozdeliť na 2 časti. Prstami ho roztlačíme na plech vystlaný papierom na pečenie, obložíme podľa chuti a hneď pečieme v rúre na minimálne 200 stupňov. Dĺžka pečenia záleží od rúry a od toho, ako veľmi chceme pizzu prepečenú. Cesto netreba nechať kysnúť na plechu. Na záver potrieme okraje olivovo cesnakovou zmesou.

Nekvásková rýchla a mäkká pizza

Potrebujeme: 1/2 šálky vlažnej vody, 1/2 lyžice cukru, 1/2 kocky droždia, 300 g hladkej múky, 4 lyžice olivového oleja, 2 štipky soli

Postup: Do vlažnej vody, pridáme pol lyžice cukru a rozdrobené kvasnice. Počkáme, kým nám vznikne kvások (kvások z kvasníc je iný ako kvások v prvej pizzi). Do misky nasypeme múku, pridáme soľ, olej a kvasnicový kvások. Rukou urobíme hladké cesto a necháme ho pod utierkou odpočívať a kysnúť asi pol hodinu. Potom cesto roztiahneme na plech, obložíme podľa chuti a dáme piecť do rúry na 200 stupňov. Na záver potrieme okraje olivovo cesnakovou zmesou.

Grilované špízy s quinoa šalátom

Potrebujeme: 1 kg kvalitného hovädzieho mäsa zo stehna (alebo pol na pol hovädzie a bravčové), 3 plátky slaniny (môžete vynechať, ale je to chutnejšie), 1 cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, kúsok čili papričky (podľa chuti), soľ, mleté čierne korenie, bylinky – rozmarín, ligurček, olej

Na šalát: 1 šálku quinoy, 2 kapie, 1 menšiu cibuľu, 5 veľkých paradajok, 5 cherry paradajok (použila som žlté), cuketu, ligurček, soľ, korenie

Postup: Mäso si zomelieme doma na mlynčeku alebo v mixéri s nožmi v tvare S (tak to robím ja), preložíme ho do misy, posolíme, okoreníme. V tom istom mixéri si rozmixujeme aj slaninu (bez kože) a pridáme ju k mäsu. Na oleji si orestujeme nadrobno nasekanú cibuľu, cesnak a pridáme ich do mäsovej zmesi. Zostáva už iba pridať čili a bylinky, množstvo nechávam na vás a vašej chuti. Celú zmes necháme asi 30 minút postáť, potom z nej tvarujeme placky na hamburgery alebo nimi obalíme ražníky. Rozpálime gril, mriežku potrieme slaninou, aby sa nám mäso neprichytávalo a ugrilujeme. Kým nám mäsová zmes odpočíva, pripravíme šalát.

Quinou prepláchneme a uvaríme v osolenej vode asi 15 minút. Potom ju zlejeme a necháme odtiecť. Na grile opečieme papriku až do čierna, potom ju stiahneme z čiernej kože a nakrájame na pásiky. Paradajky ugrilujeme vcelku. Potom ich nakrájame a pridáme k paprike. Cuketu nakrájame na kolieska a ugrilujeme tiež. Pridáme i quinou, ochutíme bylinkami, soľou a korením, kvalitným panenským olejom a podávame k mäsu.

Rebarborový koláč á la Swarovski

Potrebujeme: 6 vajec, 250 ml mlieka 1/2 kocky droždia, 7 lyžíc práškového cukru 1 vanilkový cukor, cca 4 stonky rebarbory, 250 g polohrubej múky, 120 g masla

Postup: Recept je na klasický veľký plech. Vajcia rozdelíme na žĺtky a bielky. Do misy k žĺtkom dáme zmäknuté maslo a rozmiešame. V šálke si urobíme kvások – do vlažného mlieka dáme lyžicu cukru a polovicu droždia. Počkáme, kým nakysne, a potom ho pridáme k vajíčkovo-maslovej zmesi. Pridáme múku a dobre zamiešame, konzistencia by mala byť tekutá asi ako pri bublanine. Viac cukru do korpusu nejde.

Zmes nalejeme na vymastený a múkou vysypaný plech (alebo vystelieme papierom na pečenie) a rozotrieme ju do všetkých kútov, použila som klasický veľký plech. Na zmes potom poukladáme očistenú a nadrobno nakrájanú rebarboru. Posypeme vanilkovým cukrom a necháme 15 minút podkysnúť. Potom koláč dáme piecť do rúry z oboch strán na 180 stupňov. Kým sa koláč pečie, vyšľaháme bielky a keď sú tuhé, pridáme po lyžiciach zvyšný cukor (6 lyžíc). Koláč po 10 – 15 minútach, keď už sa mierne zapiekol, vyberieme z rúry a natrieme naň hustý sneh. Rovnomerne rozotrieme a dáme dopekať už iba so spodným ohrevom. Pečieme podľa potreby ešte aspoň 10 – 15 minút.