Varíme s Korzárom kuracie stehná: Zapekané na zelenine, paradajkách či kyslej kapuste

Chutné inšpirácie do vašej kuchyne.

20. máj 2020 o 0:00 Anna Novotná

Kurča na paradajkách

Potrebujeme: kuracie stehná, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, 1 plechovku konzervovaných paradajok, soľ, kyslú smotanu, bazalku, olivový olej, mleté čierne korenie, štipku cukru

Postup: V hrnci zohrejeme olej a orestujeme na ňom najemno nakrájanú cibuľu. Potom k nej pridáme pretlačený cesnak a sterilizované paradajky. Osolíme, okoreníme a necháme asi 10 minút povariť. Ak sú paradajky príliš kyslé vyladíme ich chuť štipkou cukru. Hrniec odstavíme, vmiešame asi dve lyžice kyslej smotany a nasekané lístky bazalky.

Kuracie stehná rozdelíme, osolíme, okoreníme a všetky kúsky postupne opečieme na olivovom oleji na panvici. Poukladáme ich do zapekacej misky a prelejeme paradajkami. Dáme zapiecť do rúry asi na pol hodiny.

Stehná na zelenine

Potrebujeme: kuracie stehná, mrazenú zeleninovú zmes – karotka, fazuľky, karfiol či brokolica, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, 2 dl bieleho vína, rozmarín, olivový olej, maslo, soľ, mleté čierne korenie, oregano

Postup: Stehná umyjeme, rozdelíme na horné a spodné, osolíme a okoreníme. Opečieme ich v panvici na troche horúceho oleja a na chvíľu odložíme bokom.

Do výpeku pridáme trochu masla a orestujeme na ňom najskôr najemno nakrájanú cibuľu aj nasekaný cesnak a potom pridáme zeleninu. Všetko ochutíme a podlejem vínom a krátko podusíme. Zeleninu dáme do zapekacej misy a na to poukladáme stehná.

Posypeme ich bylinkami, zakryjeme a dáme do rúry. Keď už budú stehná takmer mäkké misu odkryjeme a na pár minút necháme jedlo zapiecť.

Kuracie na kapuste

Potrebujeme: kuracie stehná, 1 cibuľu, 2 údené klobásy, olej, bobkový list, nové korenie, mleté čierne korenie, soľ, 500 g kyslej kapusty, plátky anglickej slaniny alebo sušenej šunky, 4 strúčiky cesnaku

Postup: V hrnci zohrejeme trochu oleja a orestujeme na ňom cibuľu nakrájanú na prúžky. Pridáme k nej kolieska klobásy a keď sa zatiahne, vložíme do hrnca vyžmýkanú kyslú kapustu. Ochutíme ju bobkovým listom aj novým korením a popražíme ju. Potom kapustu podlejeme asi dvomi decilitrami vody a podusíme asi 10 minút.

Kuracie stehná umyjeme a osušíme. Potom ich jemne osolíme, okoreníme a obalíme v sušenej šunke alebo v slanine.

Kapustu preložíme do zapekacej misy a na to poukladáme kuracie stehná. Podlejeme ešte trochou vody, zakryjeme a pečieme vo vyhriatej rúre asi 50 minút, pričom posledných 10 minút necháme misu odkrytú.