Varíme s Korzárom: Jogurtové kuracie rezne, petržlenová polievka, zemiaky s bryndzou

Inšpirácie nielen na nedeľný obed.

17. máj 2020 o 0:00 Anna Novotná

Petržlenová polievka s enciánom

Potrebujeme: 200 g petržlenu, 1 cibuľa, 1 mrkva, maslo, zeleninový vývar, zväzok petržlenovej vňate, soľ, mleté čierne korenie, 1 pór, mletú rascu, smotanu na varenie, syr s bielou plesňou (encián, camembert...)

Postup: V hrnci roztopíme maslo a najskôr na ňom popražíme najemno nakrájanú cibuľu. Potom k nej pridáme očistený a nakrájaný petržlen a mrkvu. Keď je zelenina orestovaná, podlejeme ju vývarom, zviažeme petržlenovú vňať a pridáme ju do hrnca. Varíme, kým petržlen a mrkva nezmäknú. Potom vyvarenú vňať vyberieme a polievku rozmixujeme.

Prilejeme trochu smoatny, dochutíme soľou, korením aj mletou rascou a necháme prevrieť. Nakoniec do polievky pridáme na malé kocôčky nakrájaný syr a podávame.

Jogurtové kuracie prsia

Potrebujeme: kuracie prsia, soľ, mleté čierne korenie, 500 g bieleho jogurtu, 1 vajce, karí korenie, lyžičku sušeného cesnaku, olej a maslo

Postup: Jogurt zmiešame so soľou, vajíčkom, štipkou karí korenia aj sušeného cesnaku. Prsia nakrájame a naložíme do jogurtovej marinády. Necháme ich postáť ako dlho budeme môcť a potom ich opečieme na oleji a podávame s ľubovoľnou prílohou. Takto pripravené prsia môžu v jogurte zostať aj do druhého dňa a pripravia sa vždy čerstvé.

Zemiaková kaša s bryndzou

Potrebujeme: ½ kg zemiakov 150 g bryndze, maslo, mlieko, pažítku, soľ

Postup: Očistené zemiaky pokrájame na kocky a v slanej vode uvaríme do mäkka.

Keď už budú zemiaky takmer uvarené, dáme si do kastróla zohriať asi 1 dl mlieka s lyžicou masla a potom v ňom rozmiešame bryndzu.

Uvarené zemiaky poriadne popučíme a vmiešame do nich bryndzovú zmes. Poriadne premiešame, dochutíme soľou a pridáme nasekanú pažítku.