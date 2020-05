Varíme s Korzárom: Svieže jarné karé, medové rezne, kotlety s cuketou

Inšpirácie nielen na sobotný obed.

16. máj 2020 o 0:00 Anna Novotná

Jarné bravčové karé

Potrebujeme: plátky bravčového karé, 2 citróny, worcesterskú omáčku, olej, maslo, zeleninový vývar, 2 PL hladkej múky, 3 jarné cibuľky, petržlenovú vňať, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Umyté a osušené mäso naklepeme, osolíme a okorením z oboch strán. Dáme ich do misky a pridáme vyžmýkanú citrónovú šťavu, asi lyžicu worcesterskej omáčky, lyžicu oleja a dobre premiešame, aby sa obalili v tejto zmesi.

V panvici zohrejeme olej, jednotlivé plátky mäsa na ňom opečieme a odložíme na teplé miesto.

Do výpeku pridáme asi lyžicu masla a opečieme na ňom nakrájané jarné cibuľky. Pridáme k nim trochu nastrúhanej citrónovej kôry, posypeme hladkou múkou a zarestujeme. Podlejeme vývarom a povaríme, aby nám vznikla cibuľková omáčka. Na záver ju ešte zjemníme maslom a odstavíme.

Plátky mäsa podávame poliate omáčkou a posypané petržlenovou vňaťou.

Medové rezne

Potrebujeme: bravčové rezne (z krkovičky, karé či stehna), 1 PL medu, 1 PL sójovej omáčky, hrozienka, vlašské orechy, 1 citrón, maslo

Postup: Mäso nakrájame na plátky, ktoré naklepeme, osolíme, okoreníme a potrieme zmesou medu, sójovej omáčky a citrónovej šťavy. Poukladáme ich na plech s vyššími okrajmi a pridáme k nim hrsť vopred namočených hrozienok, polámané jadrá vlašských orechov a navrch poukladáme plátky masla. Podlejeme trochou vody, zakryjeme alobalom a dáme piecť do vyhriatej rúry. Asi po polhodine alobal odkryjeme a mäso zapečieme.

Kotlety s cuketou a paradajkami

Potrebujeme: bravčové kotlety, olej, cesnak olivový olej, vetvičku rozmarínu, maslo, 1 cibuľu, 1 mladú cuketu, konzervu drvených paradajok, soľ, mleté čierne korenie

Mäso naklepeme, okraje narežeme, osolíme, okoreníme, dáme do misky a pridáme rozmarín, 2 pretlačené strúčiky cesnaku a olivový olej. Premiešame a necháme marinovať.

Potom plátky mäsa opečieme na panvici s trochou masla a odložíme do tepla.

Do výpeku môžeme pridať ešte trochu masla a opražíme na ňom cibuľu nakrájanú na polmesiačiky. Pridáme nasekané dva strúčiky cesnaku a kolieska cukety. Chvíľku ju pražíme a potom prilejeme drvené paradajky. Cuketovo-paradajkovú omáčku dochutíme a prelejeme ju do pekáča. Na to poukladáme opečené mäso a dáme zapiecť do vyhriatej rúry asi na pol hodiny.