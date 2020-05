Varíme s Korzárom: Sedliacke zemiaky, francuzáky v panvici, zemiakovo-cesnakové fašírky

Nápady na chutný obed či večeru.

15. máj 2020 o 0:00 Anna Novotná

Sedliacke zemiaky

Potrebujeme: zemiaky, slaninu, domácu údenú klobásu, červenú cibuľu, bryndzu, kyslú smotanu, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu, olej alebo masť, prípadne maslo, tvrdý strúhaný syr

Postup: Zemiaky očistíme a nakrájame na kolieska. Slaninu nakrájame na kocky a klobásu aj cibuľu na kolieska.

Do vymastenej zapekacej misky ukladáme k sebe kolieska zemiakov a priebežne ich prekladáme kolieskami klobásy a cibule. Po povrchu potom potrúsime slaninové škvarky. Okoreníme a jemne osolíme, so soľou to nereháňame, lebo údeniny aj bryndza sú slané.

Bryndzu rozmiešame s trochou kyslej smotany a posypeme mletou rascou. Vylejeme ju na zemiaky a dáme piecť do rúry. Pred koncom pečenia posypeme strúhaným syrom a necháme dôjsť v rúre.

Netradičné francúzske zemiaky

Potrebujeme: zemiaky, cca 200 g údeného mäsa, 3 párky, 1 cibuľu, olej, 3 vajíčka, kyslú pochúťkovú smotanu, šľahačkovú smotanu, mleté čierne korenie, soľ, mletú rascu, štipku muškátového orieška

Postup: Potrebujeme panvicu s vyšším dnom, pretože práve do nej budeme postupne pridávať všetky suroviny.

Najskôr si zohrejeme trochu oleja a orestujeme na ňom najemno nakrájanú cibuľu, Potom k nej pridáme na kocky nakrájané údené mäso a po chvíli aj párky. Všetko spolu dusíme pár minút.

Potom do panvice prídu na rovnomerné kocky nakrájané zemiaky. Všetko osolíme, okoreníme a podlejeme troškou vody, stačí len približne deciliter, aby zemiaky neprihoreli. Priebežne ich miešame, posypeme mletou rascou aj štipkou muškátu.

Zatiaľ si v miske zmiešame v pomere 1:1 kyslú aj šľahačkovú smotanu, vajíčka aj mleté korenie a keď budú zemiaky polomäkké, zalejeme ich touto smotanovou zmesou.

Panvicu zakryjeme a necháme všetko dusiť na slabom plameni asi 20 minút. Ak máme panvicu s odolnou rúčkou, potom ju ešte môžeme dať odkryté zapiecť na 5 minút do rúry.

Zemiakovo – cesnakové fašírky

Potrebujeme: cca 1 kg v šupke uvarených zemiakov, 1 veľkú hlávku cesnaku, 100 g strúhaného parmezánu, soľ, korenie a bylinky podľa chuti, olej a strúhanku

Postup: Hlávku cesnaku rozdelíme priečne na polovice a dáme ju upiecť do rúry, kým nebudú strúčiky celkom mäkké.

Zemiaky ošúpeme a popučíme. Vytlačíme k nim upečené cesnakové strúčiky, bylinky, parmezán, soľ a korenie. Všetko dobre premiešame a odložíme na pol hodiny do chladničky.

Zo zmesi potom tvarujeme guľky, ktoré trochu sploštíme, jemne obalíme v strúhanke a vysmažíme v horúcom oleji. Po upečení necháme masť odsať na papierovej utierke a podávame napríklad s jogurtovým bylinkovým dipom či paradajková salsa.