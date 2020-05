Varíme s Korzárom: Kulajda so strateným vajcom, bramboto, dokonalé krehké rezne

Inšpirácie podľa šéfkuchárov z českej šou MasteChef.

14. máj 2020 o 0:00 Anna Novotná

Kulajda so strateným vajcom

Podľa Radka Kašpárka

Potrebujeme: 250 g zemiakov, 2 väčšie cibule, 200 g lesných húb (hríby alebo kuriatka), 150 g masla, 400 ml mlieka, 150 ml kyslej smotany, 2 PL hladkej múky, 2 PL najemno nasekaného kôpru, 2 PL prevareného octu, 1 ČL cukru, soľ, rascu, vajíčka a ocot

Postup: Na masle orestujeme najemno nakrájanú cibuľu, pridáme k nej huby (sušené vopred namočíme), rascu a všetko spolu popražíme.

Prisypeme múku, zarestujeme, zalejeme mliekom, osolíme a necháme pozvoľna variť. Keď bude polievka vrieť asi 10 minút pridáme zemiaky, nakrájané na kocky a varíme, kým nezmäknú. Na záver pridáme vymiešanú smotanu, kôpor a polievku dochutíme prevareným octom.

Kým sa polievka uvarí, pripravíme si stratené vajce. Do kastróla dáme variť vodu s trochou octu. Vajíčko si rozbijeme do naberačky a keď voda začne vrieť, pomaly ju do nej vložíme a vajce opatrne vyklopíme. Necháme ho 1-2 minúty pošírovať, potom ho vyberieme dierkovanou naberačkou a necháme odkvapkať.

Olomoucké bramboto

Přemka Forejta

Potrebujeme: 300 g zemiakov, 1 šalotku, 50 ml bieleho vína, zeleninový vývar, 50 g parmezánu, 40 masla, crème fraîche, olomoucké syrečky, šampiňóny, hubové koreni, soľ, korenie

Postup: Očistené a na malé kocôčky nakrájané zemiaky zľahka orestujeme na masle spolu s najemno nakrájanou šalotkou, ktorá by nám mala zosklovatieť.

Potom zemiaky podlejeme bielym vínom a priebežne podlievame zeleninovým vývarom. Zemiaky nesmieme rozvariť, ale mali zostať na skus. Na záver ich dochutíme crème fraîche, maslom a nastrúhaným parmezánom.

Z olomouckých syrečkov si pripravíme takzvaný Loštický lanýž. Syrečky rozmixujeme, pridáme k nim trochu masla a dobre premiešame. Z hmoty si urobíme valček, ktorý obalíme v hubovom korením a dáme ho zamraziť.

Pred podávaním na bramboto nastrúhame trochu surových šampiňónov a syrečkovým lanýžom.

Dokonalé rezne

Jana Punčocháře

Milovník dobrého jedla a dokonalých prvorepublikových rezňov má niekoľko zásadných rád:

- Bravčové mäso zo zadného stehna je zárukou úspechu, lebo je veľmi krehké a hodí sa na vyprážanie a krátke tepelné úpravy. Dokonalé rezne ale pripravíme aj z teľacieho mäsa, ktoré preferujú v Rakúsku ako tradičný Wiener schnitzel, alebo aj z kuracieho či hovädzieho mäsa.

- Najlepšia strúhanka je podľa šéfkuchára domáca, ktorú si pripravíme nastrúhaním alebo rozmixovaním starých rožkov. Potom strúhanku preosejeme a použijeme tú jemnú.

Pri obaľovaní ju do mäsa nevtláčame, ale zľahka našuchoríme, pri vyprážaní sa potom vytvoria krásne bubliny.

- Čistý olej pri smažení nepoužíva, najradšej má prepustené maslo. Jeho príprava je ľahká. Kocku masla vložíme do studeného kastróla a necháme pri nízkej teplote prebublávať, až kým nezostane číre až zlatisté. Potom ho precedíme a vyprážame. Kto sa nechce púšťať do prepúšťania masla, stačí do oleja pridať štedrý kus klasického masla a chuť rezňov je hneď iná.

- A šéfkuchár, ktorý má na konte aj michelinské ocenenie má aj svoju špeciálnu vychytávku:

Na plech alebo na dno väčšieho hrnca vyskladá krajce chleba a na ne ukladá vysmažené rezne. Dá to do rúry prehriatej na 110 stupňov asi na 30 minút. Výpek tak stečie do chleba a rezne budú krehké, no vo vnútri stále šťavnaté.