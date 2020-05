Varíme s Korzárom víkendový brunch: Frittata, škoricovníky, foccacia

Inšpirácie na neskoré raňajky.

9. máj 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Brunch je jedlo, ktoré sa nachádza niekede medzi raňajkami a obedom. Konzumuje sa predpoludním, keď je na raňajky už neskoro, ale na sýty obed čas ešte nenastal. Je ideálny namiesto víkendových raňajok, keď sa nikomu nechce vstávať z postele. Je tiež dobré si jedlo prichystať deň vopred, aby zaslúžený ranný spánok nič narušilo.

Talianska omeleta frittata

Potrebujeme: 6 veľkých vajec, 1/4 š šľahačkovej smotany, 1 ČL soli, 4 plátky slaniny, môžu byť aj nakrájané na menšie kúsky, 2 malé zemiaky, 1/4 ČL mletého čierneho korenia. 2 š mladého špenátu, 2 strúčiky cesnaku, 2 ČL tymianu, podľa možností čerstvého, 1 š strúhaného syra, napríklad čedaru

Postup: Rúru predhrejeme na 200 stupňov. Vajíčka vyšľaháme spolu so smotanou a polovicou lyžičky soli a dáme bokom. Na liatinovej panvici alebo v inej nádobe vhodnej aj do rúry opečieme slaninu dochrumkava a dierkovanou vareškou ju odoberieme na papierovú utierku. Z vypečeného tuku ponecháme dve lyžice, zvyšok zlejeme.

Zemiaky ošúpeme a pokrájame na tenké plátky. Pridáme do panvice, okoreníme ich, osolíme a opekáme, kým nezmäknú, čo by malo trvať 4 až 6 minút. Prihodíme špenátové lístky spolu s cesnakom a tymianom a necháme ich zvädnúť. Potom do panvice vrátime slaninu, zamiešame a celú zmes rozložíme rovnomerne po dne. Vrch posypeme syrom, chvíľu počkáme, kým sa začne topiť a prilejeme vajíčkovú zmes. Omeletu necháme variť asi dve minúty, kým vajíčko nezačne na krajoch tuhnúť, a potom celú panvicu vložíme do rozohriatej rúry na 8 až 10 minút, alebo kým celá nezatuhne. Hotovú frittatu necháme krátko vychladnúť.

Škoricovníky

Potrebujeme: 3/4 š teplého mlieka, 2 a 1/4 ČL droždia, 1/4 š kryštálového cukru, 1 vajíčko a 1 vaječný žĺtok, 1/4 š roztopeného masla, 3 š chlebovej múky, 3/4 ČL soli

Na náplň: 2/3 š hnedého cukru, 1 a 1/2 PL mletej škorice, 1/4 š zmäknutého masla

Na polevu: 110 g krémového syra izbovej teploty, 3 PL zmäknutého masla, 3/4 š práškového cukru, vanilkový cukor podľa chuti

Postup: Teplé mlieko vlejeme do misky od elektrického mixéra, vsypeme droždie, pridáme roztopené maslo, cukor, vajíčko a žĺtok a všetko spolu dobre premixujeme. Potom drevenou vareškou vmiešame múku a soľ a pokračujeme, kým sa nezačne formovať cesto. Následne ho v stroji alebo ručne vymiesime. Hotové cesto by malo byť len jemne lepivé. Premiestnime ho do naolejovanej misky, prikryjeme fóliou a necháme na teplom mieste kysnúť asi 90 minút alebo kým nezdvojnásobí svoj objem. Vykysnuté vyberieme z misky na pomúčenú dosku a vyvaľkáme z neho obdĺžnik veľký asi 35 x 23 centimetrov. Po vrchu ho potrieme maslom tak, aby sme okolo okrajov nechali kúsok voľného priestoru.

V malej miske zmiešame hnedý cukor a škoricu a rukou zmes votrieme do masla. Cesto potom pevne zrolujeme, dobre popritláčame okraj, aby sa neoddeľoval, a pokrájame ho na kolieska hrubé asi 2,5 centimetra. Väčší plech dobre vymastíme, vyložíme papierom na pečenie, poukladáme naň rolky, prikryjeme fóliou a necháme podkysnúť ešte asi 35 - 40 minút.

Rúru predhrejeme 180 stupňov. Z roliek stiahneme fóliu a pečieme asi 20 až 25 minút, kým nebudú na okrajoch jemne hnedé. Necháme ich chladnúť 5 až 10 minút .

Medzitým si urobíme polevu vymixovaním krémového syra, masla a cukrov dohladka. Zmesou potrieme vrch roliek a podávame.

Talianska foccacia

Potrebujeme: 1/2 š (120 ml) olivového oleja, 2 najemno nasekané strúčiky cesnaku, 1 PL čerstvého alebo 1 ČL sušeného tymianu, 1 PL čerstvého alebo 1 ČL sušeného rozmarínu, 1/4 ČL mletého čierneho korenia, 1 š (235 ml) vlažnej vody, 2 a 1/4 ČL sušeného droždia, 1/4 ČL medu, 2 a 1/2 š (315 g) múky, 1/2 ČL soli

Postup: V studenej stredne veľkej panvici zmiešame olej, cesnak, bylinky a čierne korenie a zahrievame na miernom ohni, kým sa olej neprevonia, čo by malo trvať asi 5 až 10 minút. Odstavíme skôr ako cesnak zhnedne. Vo veľkej miske zmiešame vlažnú vodu, droždie a med a necháme odpočívať asi 5 minút. Ku droždiu pridáme 1 šálku múky a asi 1/4 š aromatizovaného oleja, párkrát premiešame, aby sa múka navlhčila a zmes necháme postáť ďalších 5 minút. Potom vmiešame zvyšnú múku a soľ. Cesto vyhnetieme dohladka, preložíme do naolejovanej misky, prikryjeme ju mokrou teplou utierkou a necháme kysnúť 1 hodinu alebo kým nezdvojnásobí svoj objem.

Rúru predhrejeme na 220 stupňov. Väčší plech potrieme 2 lyžicami aromatizovaného olivového oleja, premiestnime do neho cesto a poroztláčame ho po celom dne. Prstami na záver vytvoríme v ceste malé jamky. Jeho vrch ešte polejeme zvyškom oleja a necháme ho podkysnúť ešte 20 minút. Pečieme v rozohriatej rúre asi 15 až 20 minút dozlatista .

Zdroj: thekitchn.com, ambitiouskitchen.com, inspiredtaste.net