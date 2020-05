Varíme s Korzárom z jarnej cibuľky: Krémová polievka, zelené pesto, zemiakový šalát

Inšpirácie na jedlá z chutnej a zdravej ingrediencie.

2. máj 2020 o 0:00 Anna Novotná

Jarná cibuľka by nemala v našom jedálničku chýbať. Je totiž nielen chutná, ale aj veľmi zdravá. Hotová zásobáreň vitamínov a najmä vitamínu C. Najviac ho je práve v zelených stonkách jarnej cibuľky. Skúste ju zakomponovať do svojho jedálnička nápaditejšie, ako len nakrájanú na maslovom chlebíku.

Cibuľkové hriankové pesto

Potrebujeme: zväzok jarných cibuliek (cca 4 ks), 5 PL olivového oleja, 2 PL mletých mandlí alebo iných orechov, šťavu z polovice citróna, cca 150 g strúhaného parmezánu (alebo iného výrazného syra), soľ, mleté čierne korenie

Postup: Opláchnuté a osušené cibuľky prekrojíme a dáme do mixéra. Pridáme k nm olej, citrónovú šťavu a orechy či mandle a rozmixujeme. Zmes dáme do misky, pridáme syr a korenie aj soľ podľa chuti. Výborne chutí na hriankach, ale aj na čerstvom pečive.

Jarná cibuľková polievka

Potrebujeme: 2 zväzky jarnej cibule, 1 klasickú cibuľu, maslo, olej, mlieko, 2 PL hladkej múky, 2 vajíčka, 250 ml kyslej pochúťkovej smotany, soľ, mleté čierne korenie, muškátový oriešok, citrónovú šťavu alebo trochu octu

Postup: Do hrnca dáme asi lyžicu masla a trochu oleja. Opražíme na ňom najskôr najemno nasekanú klasickú cibuľu a potom k nej pridáme nakrájanú jarnú cibuľku. Potom cibuľku posypeme hladkou múkou, orestujeme a zalejeme mliekom. Ochutíme soľou a korením a povaríme, aby získala primeranú konzistenciu. Vajíčka si rozšľaháme v miske a do polievky ich vlejeme tesne pred koncom varenia. Na záver ešte chute vyladíme citrónovou šťavou alebo octom a polievku podávame posypanú zelenou fazuľkou.

Zemiakovo-cibuľkový šalát

Potrebujeme: cca pol kila šalátových zemiakov, zväzok jarnej cibuľky, 5 sterilizovaných uhoriek, rastlinný olej, soľ, mleté čierne korenie, petržlenovú vňať, 4 natvrdo uvarené vajíčka

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke a po vychladnutí ich ošúpeme a nakrájame na kocky alebo na kolieska. Pridáme nadrobno nakrájané uhorky a na kolieska nakrájanú cibuľku. Na kúsky nakrájame aj uvarené vajíčka, šalát osolíme a okoreníme, dostatočne pokvapkáme olejom a prilejeme aj trochu nálevu z uhoriek. Všetko jemne premiešame, posypeme petržlenovou vňaťou a pred podávaním necháme postáť.

(zdroj: archív fotolia)