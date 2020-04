Varíme s Korzárom: Púpavový med, brokolicová polievka so žihľavou, šalát s kvietkami

Využite v kuchyni silu jarných rastlín.

30. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

Púpavový med s medovkou

Potrebujeme: 5 hrstí púpavových kvetov, 1 hrsť čerstvých lístkov medovky, 300 g trstinového cukru, 2 citróny, ½ čajovej lyžičky kyseliny citrónovej

Postup: Nazbierané púpavové kvety nesmieme umyť, aby sme z nich nezmyli peľ, ktorý potrebujeme do medu. Snažíme sa ich oklepať, prípadne ich rozložíme na dosku, aby z nich mohli vyliezť prípadné chrobáčiky.

Potom dáme kvety do hrnca a zalejeme ich vodou tak, aby boli všetky ponorené pod hladinu a dáme variť. Po niekoľkých minútach pridáme k púpavám na plátky nakrájané umyté citróny a umyté listy medovky.

Všetko mierne premiešavame a kvety, ktoré vyskakujú nad hladinu jemne zatláčame pod ňu. Hrniec odstavíme, zakryjeme utierkou a následne aj prikrývkou a necháme odstáť do druhého dňa.

Potom šťavu precedíme do druhého hrnca, ideálne cez gázu alebo plátno a poriadne púpavy vyžmýkame. Do šťavy pridáme cukor, kyselinu citrónovú a dáme variť na slabý plameň. Varíme pomaly, aby tekutina nevykypela a občas ju premiešame, kým sa nám nezredukuje do medovej konzistencie. Potom med rozdelíme do uzatváracích pohárov, ktoré otočíme hore dnom kým nevychladnú a potom ich uložíme do špajze, kde nám vydržia až do zimy.

Brokolicová polievka so žihľavou

Potrebujeme: 500 g mladej žihľavy, 500 g brokolice, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, 250 ml šľahačkovej smotany, 250 ml smotany na varenie, maslo, 2 PL hladkej múky, cukor, muškátový kvet, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Najskôr si pripravíme žihľavu. Nazbierané mladé výhonky s listami najskôr umyjeme v studenej vode a potom ich dvakrát prelejeme vriacou vodou.

V hrnci roztopíme maslo a opražíme na ňom najemno nakrájanú cibuľu. Potom ju poprášime múkou a urobíme si svetlú zápražku, ktorú zalejeme hrnčekom studenej vody. Potom do polievky pridáme ružičky brokolice, pretlačený cesnak, obe smotany, soľ a korenie. Varíme, kým nebude brokolica takmer mäkká. Potom pridáme žihľavu a všetko rozmixujeme. Necháme už len prevrieť, dochutíme a podávame.

Mrkvový šalát so sedmokráskami

Potrebujeme: 300 g mrkvy, 100 g reďkovky, 1 pomaranč, 1 citrón, kúsok zázvoru, rôzne šalátové semienka, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie, cca 10 hlavičiek semokrások

Postup: Pomaranč umyjeme horúcou vodou, osušíme a jeho kôru nastrúhame do misy. Potom ho rozkrojíme a vytlačíme z neho šťavu. Pridáme aj šťavu z citróna a najemno nastrúhaný zázvor, aj olej. Dressing osolíme aj okoreníme a dobre premiešajte.

Reďkovky pokrájame na jemné plátky, očistenú mrkvu pomocou škrabky nastrúhame na tenké pásiky. Zeleninu vložte dáme do šalátovej misy, prelejme ju dressingom, zľahka premiešame a posypte semienkami a na záver pridáme čerstvé kvety sedmokrások, ktoré jedlo dodajú nielen zaujímavý vzhľad, ale sú aj plné vitamínov a zdraviu prospešných látok.