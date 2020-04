Pečieme s Korzárom lievance: Rýchle hrnčekové, zdravé ovsené či s horúcim ovocím

Inšpirácie na pochúťky pre deti i rodičov.

28. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

Domáca izolácia kvôli korone trvá už dlho a mnohým rodičom sa už minuli nápady na raňajky, obedy aj večere. A skúsili ste už vašim hladošom napiecť sladké, no pritom aj zdravé lievance? žiadna veda to totiž nie je.

Rýchle hrnčekové lievance

Potrebujeme: 2 hrnčeky hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 4 PL kr. cukru, 1 hrnček mlieka, 2 vajíčka, 2 PL oleja a ešte trochu oleja na pečenie

Postup: Misky si nalejeme mlieko, vymiešame ho s vajíčkami, olejom a cukrom a potom za stáleho miešania prisypávame múku zmiešanú s práškom do pečiva. Výsledkom má byť hladké cesto o čosi hustejšie ako na palacinky. Panvicu si potrieme olejom, rozpálime ju a malou naberačkou na ňu lejeme lievance, ktoré upečieme z oboch strán.

Lievance s teplým ovocím

Potrebujeme: 250 g hladkej múky, 25 g droždia, 1 vajce, 20 g kr. cukru, 300 ml mlieka, štipku soli, olej. Na ovocnú náplň: balenie mrazeného ovocia – ideálne mix malín, ríbezlí, čučoriedok, chutné sú aj samé maliny, 50 g kr. cukru, 1 šľahačkovú smotanu,1 ČL mletej škorice

Postup: Do misky si odlejeme asi 1 dl mlieka a zohrejeme ho. Pridáme cukor aj droždie a necháme trochu vzísť kvások. Potom ho zmiešame s mliekom, múkou a vajcom a vymiešame cesto, ktoré necháme pod utierkou asi pol hodiny kysnúť.

Na olejom potretej panvici potom pečieme lievance a zatiaľ si pripravíme ovocnú zmes – v kastróle zohrejeme mrazené ovocie a dochutíme ho cukrom. Šľahačkovú smotanu si vymiešame so škoricou, čím získame chutnú škoricovú šľahačku, ktorá sa k lievancom a ovociu výborne hodí.

Zdravé ovsené lievance

Potrebujeme: 50 g pomletých ovsených vločiek, 50 g celozrnej múky, 150 ml mlieka, 1 PL kakaa, 1 PL medu, 1 vajce, trošku prášku do pečiva. Na náplň: 1 biely jogurt, med podľa chuti

Postup: Mlieko vlejeme do misky, pridáme med aj vajce a vymiešame. Mleté vločky zmiešame s múkou a asi malou lyžičkou prášku do pečiva a primiešame to k mlieku. Vypracujeme primerane husté cesto, z ktorého potom na horúcej panvici potretej napríklad kokosovým olejom pečieme lievance. Podávame si s jogurtom, ktorý sme vymiešali s medom, prípadne aj ovocím či orieškami.