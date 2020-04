Varíme s Korzárom halušky: Z medvedieho cesnaku, špaldové s kapustou, brokolicové

Inšpirácie do vašej kuchyne.

25. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

Brokolicové halušky

Potrebujeme: 150 g brokolice, cca 200 g detskej krupice, 3 vajíčka, soľ, mleté čierne korenie, maslo

Postup: Brokolicu rozoberieme na menšie kúsky a rozmixujeme ich. Potom ich jemne zmiešame s vajíčkami, osolíme ich a postupne pridávame krupicu. Prisypávame ju po častiach a riadime sa tým, koľko múky si zmes berie.

Výsledkom má byť primerane husté cesto, ktoré by sa malo ťahať. Podľa potreby ešte cesto dochutíme a potom z neho hádžeme halušky do osolenej vody, ktorá by mala jemne prebublávať. Povaríme ich asi 5 minút a scedíme. Polejeme ich roztopeným maslom, pridať môžeme napríklad kyslú smotanu či opraženú slaninu.

Halušky z medvedieho cesnaku

Potrebujeme: 3 vajíčka, cca 3 hrste medvedieho cesnaku, 200 ml kyslej smotany alebo kyslého mlieka, 3 hrnčeky polohrubej múky, soľ, mleté čierne korenie. Na omáčku: kúsok masla, lyžičku hladkej múky, mlieko, šľahačkovú smotanu, mix rôznych syrov, soľ, muškátový oriešok

Postup: Medvedí cesnak si s troškou vody rozmixujeme a potom ho zmiešame s vajíčkami. Prilejeme kyslé mlieko alebo smotanu, osolíme, okoreníme a postupne zamiešavame múku, kým nemáme vláčne cesto. Pomocou haluškovača si do osolenej vriacej vody zavaríme halušky, ktoré povaríme asi 10 minút a potom ich scedíme a necháme odkvapkať.

V kastróle si rozpustíme maslo a orestujeme na ňom múku. Potom postupne, za stáleho šľahania metličkou, prilievame mlieko a urobíme si základný bešamel. Následne do omáčky prilejeme smotanu, namrvíme rôzne druhy syra a povaríme. Omáčku dochutíme muškátovým orieškom, prípadne aj cesnakom ak chceme výraznejšiu chuť.

K haluškám z medvedieho cesnaku sa hodí aj opečené kuracie mäso či bravčová panenka.

Špaldové halušky s kapustou

Potrebujeme: 250 g špaldovej múky, 200 ml vody, soľ, cca 400 g kyslej kapusty, trochu oleja, 1 cibuľu, soľ, mleté čierne korenie, červenú papriku, slaninu



Postup: Z múky, vody a soli vymiešame cesto, ktoré musí mať primeranú hustotu. Potom z neho vo vriacej vode uvaríme halušky, keď vyplávajú na hladinu sú hotové. Halušky však nepreplachujeme, len scedíme.

Kým sa halušky varia, spražíme si vo väčšej panvici nakrájanú slaninu, potom k nej pridáme cibuľu a napokon aj kapustu. Posypeme ju paprikou, trochu podlejeme a podusíme, aby trochu zmäkla, no aby zároveň zostala primerane chrumkavá.

K hotovej kapuste prisypeme halušky, premiešame a podávame.