Varíme s Korzárom rýchlovky: Paradajková expres polievka, cestoviny podľa Pohlreicha

Nápady, čo uvariť počas home office.

21. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

Práca doma, teda momentálne veľmi skloňovaný home office, nie je až taká pohodová záležitosť, ako sa niektorým zdá. Popri práci totiž treba zvyčajne aj navariť pre seba či pre rodinu v izolácii. Chce to teda rýchle a pritom chutné jedlá. Napríklad takéto.

Rýchla paradajková polievka

Potrebujeme: cca 4 čerstvé paradajky, 1 konzervu sterilizovaných paradajok, 250 g paradajkového pretlaku, 1 menšiu cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, trochu cukru, maslo, 3 PL olivového oleja, mleté čierne korenie, soľ, bazalku

Postup: Čerstvé paradajky krátko sparíme vriacou vodou, hneď prudko schladíme a ošúpeme. Potom ich nakrájame do mixéra a pridáme prekrojenú cibuľu, cesnak a paradajky z konzervy. Rozmixujeme to na hladkú zmes a vylejeme ju do hrnca, kde si predtým roztopíme maslo s olejom. Necháme variť a keď začne vrieť, dochutíme cukrom, soľou aj korením. Necháme prevrieť a odstavíme. Podávame s lístkami bazalky a strúhaným parmezánom.

Kuracie na šošovici

Potrebujeme: 250 g červenej šošovice, bobkový list, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, soľ, petržlenovú vňať, vetvičku tymianu, olivový olej, mleté čierne korenie, soľ, cukor, kuracie prsia, mletú rascu

Postup: Šošovicu dáme do hrnca, zalejeme vodou, pridáme bobkový list a polovicu cibule. Uvaríme ju, čo by pri červenej šošovici nemalo trvať viac ako 15-20 minút.

Zatiaľ si kuracie prsia očistíme, umyjeme, osolíme, okoreníme, posypeme rascou a upečieme vcelku v rúre.

Uvarenú šošovicu scedíme a necháme odkvapkať. Na panvici zohrejeme trochu oleja, orestujeme na ňom druhú polovicu cibule a nasekaný cesnak. Pridáme uvarenú šošovicu, ktorú dochutíme trochou citrónovej šťavy, soľou a korením.

Na taniere naservírujeme šošovicu, na to dáme nakrájané pečené prsia a posypeme petržlenovou vňaťou.

Pohlreichove smotanové cestoviny

Potrebujeme: 500 g cestovín – kolienka, 1 smotanu na šľahanie, 200 g syra ementál či gouda, 1 cibuľka, plátky šunka, hrsť strúhanky, parmezán, soľ, korenie

Postup: Cestoviny uvaríme klasickým spôsobom v slanej vode al dente. Potom ich zlejeme a necháme odkvapkať.

Do kastróla vlejeme smotanu, nastrúhame do nej syr a uvaríme hladkú syrovú omáčku. Keď prevrie, dáme do nej nakrájanú jarnú cibuľku a uvarené cestoviny a kúsky šunky.

Všetko ochutíme soľou a korením a prelejeme do zapekacej misky. Posypeme strúhankou a parmezánom a dáme krátko zapiecť do rúry.