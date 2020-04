Varíme s Korzárom: Pstruh plnený medvedím cesnakom, mrkva na cesnakovom masle

Sezóna zeleného pokladu je v plnom prúde, využite ju.

17. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

Ryby so zemiakmi na medveďom cesnaku

Potrebujeme: celé pstruhy, zväzok medvedieho cesnaku, 2 stonky zeleru, čerstvú šalviu, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej. Na prílohu: malé (baby) zemiaky, zväzok medvedieho cesnaku, rascu, soľ, korenie, olej

Postup: Zemiaky umyjeme aj so šupkou, menšie necháme vcelku, väčšie prekrojíme na polovice a dáme ich do pekáča. Pokvapkáme ich olejom, osolíme a okoreníme a premiešame. Potrháme k nim medvedí cesnak, posypeme rascou a dáme piecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov.

Zatiaľ si pripravíme ryby, ktoré zbavíme prípadných šupniek, umyjeme a osušíme ich. Boky párkrát jemne narežeme a ryby zvonku i zvnútra osolíme, okoreníme a pokvapkáme olejom. Do vnútra každej ryby dáme niekoľko lístkov medvedieho cesnaku, trochu šalvie a prekrojený stonkový zeler. Každú rybu zabalíme do alobalu a keď budú zemiaky hotové, vyberieme ich a na pol hodiny dáme do rúry upiecť ryby. Potom ich spoločne servírujeme.

Cesnakovo maslové mrkvičky

Potrebujeme: zväzok mladej mrkvy, olivový olej, balzamikový ocot, malú lyžičku cukru, soľ, mleté čierne korenie, niekoľko lístkov medvedieho cesnaku, cca 100 g masla, štipku kurkumy

Postup: Najskôr si pripravíme marinádu z olivového oleja, balzamika, cukru a štipky soli. Dobre ju vymiešame a potom k nej do misky dáme očistené a v prípade potreby aj prekrojené mladé mrkvičky. Premiešame ich tak, aby sa marinádou dobre obalili a potom ich rozložíme na plech alebo na gril a upečieme ich.

Zatiaľ zmäknuté maslo poriadne vymiešame so štipkou kurkumy, soli a nasekaným medvedím cesnakom. Sformujeme ho napríklad do valčeka a dáme stuhnúť do chladničky.

Keď bude mrkva upečená vysypeme ju do mrkvy, v ktorej sa marinovala, osolíme ju, premiešame, naservírujeme na veľký tanier a na to poukladáme plátky cesnakového masla.

Btravčové plátky na cesnaku

Potrebujeme: plátky bravčového stehna, prípadne iného chutného mäsa, zväzok cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, 1 cibuľu, štipku muškátového orieška, maslo, olej, vývar, hladkú múku

Postup: Mäso nakrájame na plátky, jemne naklepeme, osolíme a okoreníme. Z oleja, nasekaného cesnaku, soli a korenia vymiešame marinádu, ktorou potrieme jednotlivé plátky mäsa, poukladáme ich do misky a dáme odstáť do chladničky, pokojne aj do druhého dňa.

Potom nasekáme cibuľu najemno a opražíme ju na troche oleja. Mäso vyberieme, jemne obalíme v hladkej múke a orestujeme na panvici s roztopeným maslom a poukladáme k opraženej cibuli. Do hrnca pridáme zvyšok marinády a dusíme. Podľa potreby priebežne podlievame vývarom a dochutíme.

