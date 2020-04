Varíme s Korzárom: Teľacie na červenom víne, slávnostné kura, praclíkové kuriatka

Inšpirácie na veľkonočný stôl.

13. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Teľacie kotlety s omáčkou z červeného vína

Potrebujeme: 1/4 š a 2 PL extra panenského olivového oleja, 4 vetvičky tymianu, 1 strúčik nahrubo nakrájaného cesnaku, 4 kusy 340-gramovových teľacích kotliet s kosťou, 2 š červeného vína (napríklad Cabernet Sauvignon), 2 veľké najemno nakrájané šalotky, 1 PL masla, 2 PL hladkej múky, 2 š hovädzieho vývaru, soľ a mleté čierne korenie, zemiakové pyré na podávanie

Postup: Vo veľkej plytkej nádobe zmiešame štvrtinu šálky olivového oleja s tymianovými vetvičkami a cesnakom. Vo vzniknutej marináde obalíme kotlety a necháme ich cez noc odležať v chladničke. V stredne veľkej rajnici zmiešame víno s polovicou šalotiek a necháme variť, kým sa víno nezredukuje na štvrtinu pôvodného objemu, čo by malo trvať asi 15 minút.

V menšom hrnci roztopíme maslo, pridáme zvyšnú šalotku a na stredne veľkom ohni varíme dozlatista. Následne pomaly vmiešame múku, po ktorej prilejeme vývar. Miešame, kým zmes nie je hladká, potom dáme plameň na maximum a za stáleho miešania varíme, kým nezhustne. Do zmesi prilejeme zredukované víno a na malom ohni necháme variť asi 30 minút. Hotovú omáčku precedíme a ochutíme soľou a korením.

Rúru predhrejeme na 160 stupňov. Vo veľkej liatinovej panvici zahrejeme zvyšný olivový olej. Kotlety vyberieme z chladničky, tymian z marinády vyhodíme a cesnak zoškrabeme dole. Mäso posolíme, okoreníme, preložíme do rozohriatej panvice a opečieme dozlatista z oboch strán asi po 3 minúty. Panvicu preložíme do rúry a mäso necháme piecť ešte asi 10 minút, v polovici procesu ho otočíme. Hotové mäso servírujeme poliate omáčkou so zemiakovým pyré.

Zdroj: foodandwine.com

Slávnostné kura s rozmarínom a pomarančmi

Potrebujeme: 1 celé kura (asi 1,5 až 2 kg), 3 ČL soli, 1 ČL čerstvo mletého čierneho korenia, 1 rozštvrtený pomaranč, 1 rozštvrtený citrón, 6 pretlačených strúčikov cesnaku, 4 vetvičky tymianu a 1 PL nasekaných tymianových lístkov, 2 vetvičky rozmarínu, 4 š kuracieho vývaru, 4 PL masla, 1 až 3 PL hladkej múky podľa potreby

Postup: Rúru predhrejeme na 190 stupňov. Kura umyjeme a osušíme zvnútra aj zvonku. Vnútri mäso posolíme dvoma lyžičkami soli a mletým čiernym korením a naplníme ho toľkými kúskami pomaranča a citróna, strúčikmi cesnaku a vetvičkami byliniek, koľko sa vojde. Nohy zviažeme dohromady kuchynskou niťou a krídla zastrčíme pod mäso tak, akoby sme dávali ruky za hlavu. Vrch pokvapkáme šťavou zo štvrťky citróna a ochutíme zvyšnou lyžičkou soli.

Kura položíme do pekáča spolu so všetkými zvyšnými kúskami citrusov, cesnaku a byliniek brušnou časťou hore. Vložíme do rúry a pečieme asi 1,5 až 2 hodiny, kým z prepichnutého stehna nevyteká čistá šťava alebo kým vnútorná teplota nedosiahne 71 stupňov. Upečené mäso preložíme na dosku na krájanie, zakryjeme zľahka alobalom a necháme odležať asi 10 minút.

Kým mäso odpočíva, do pekáča vlejeme 1 šálku kuracieho vývaru a zmiešame ho so všetkým výpekom, ktorý zostal na dne. Zmes precedíme cez jemné sitko do malej rajnice a zohrejeme na miernom ohni. Potom pridáme maslo a zvyšný vývar, jemne zamiešame, aby sa maslo rozpustilo. K tomu prisypeme lyžicu múky na zahustenie. V prípade potreby pridáme múky aj viac.

Šťavu z pomarančových a citrónových štvrtiek vytlačíme do hrnca a varíme, kým nezhustne, ale mala by byť redšia než omáčka s výpekom. Nakoniec do nej primiešame tymian. Preliať ňou môžeme ryžu alebo zemiaky k mäsu.

Mäso naporcujeme a podávame s prílohou a omáčkami.

Zdroj: leitesculinaria.com

Jahňacie kotlety so špenátom

Potrebujeme: 800 g jahňacích kotliet, 5 cl brandy alebo whisky, 3 PL olivového oleja, strúčik cesnaku, čerstvý rozmarín, mäta, soľ. mleté čierne korenie

Na špenátovú prílohu: 200 g špenátových listov, 100 ml smotany, 2 strúčiky cesnaku, 2 PL olivového oleja, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Plátky cesnaku zmiešajte s olivovým olejom a nasekaným rozmarínom a mätou. Umyté kotlety vložte do tejto marinády, zalejte alkoholom a nechajte najmenej dve hodiny marinovať. Odležané kotlety sprudka opečte a dajte dopiecť spolu s marinádou do rúry vyhriatej na 160 stupňov. Pečte približne 20 minút, aby si vnútri zachovali ružovú farbu. Na oleji speňte plátky cesnaku, zalejte ho smotanou a pomaly varte, kým nezačne hustnúť. Pridajte natrhané špenátové listy, soľ, korenie a prehrejte. Kotlety servírujte so špenátom a s varenými bylinkovými zemiakmi.

Praclíkové kuriatka

Potrebujeme: Praclíky, roztopenú bielu čokoládu, žlté potravinárske farbivo alebo žltú cukrársku posýpku, obľúbené oranžové mäkké cukríky, malé kúsky horkej čokolády

Postup: Na plech vyložený papierom na pečenie poukladáme praclíky - spodná časť s najväčším oblúkom bude slúžiť ako bruško, dve menšie oblúky ako hlava a telo. Do roztopenej bielej čokolády vmiešame žlté farbivo, dáme ju do plastového cukrárenského vrecka a vyplníme ňou vnútorný priestor praclíkov. Ak žlté farbivo nemáme, čokoládu necháme nezafarbenú a jej vrch pokryjeme žltou posýpkou. Oranžové cukríky pokrájame na malé trojuholníky, ktoré poslúžia ako zobák. Oko vytvoríme z roztopenej horkej čokolády. Pred podávaním necháme čokoládu zatuhnúť.