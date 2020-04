Varíme s Korzárom údenú veľkonočnú šunku: Plnená citrusmi, na mede, s klinčekmi

Inšpirácie na sviatočný stôl.

6. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Citrusmi plnená šunka s pomarančovou glazúrou

Potrebujeme: 4,5 kg do špirály alebo na tenké plátky nakrojenú šunku s kosťou, 1/2 stredne veľkého pomaranča, 1/2 stredne veľkého citróna, 4 strúčiky cesnaku, 3 vetvičky tymianu, 1/4 š pomarančovej marmelády, 2 PL hnedého cukru, 1 PL dijonskej horčice,

Postup: Rúru predhrejeme na 160 stupňov a pekáč vyložíme alobalom. Pomaranč, citrón a cesnak nakrájame na tenké plátky a spolu s vetvičkami tymianu ich vsunieme do zárezov v šunke. Tú potom presunieme do pekáča, prikryjeme alobalom a pečieme dve hodiny.

Kým je mäso v rúre, pripravíme si glazúru zmiešaním marmelády, cukru a horčice.

Po dvoch hodinách mäso odkryjeme, potrieme glazúrou a vrátime do rúry ešte na 45 minút alebo kým nedosiahne vnútornú teplotu 60 stupňov.

Zdroj: mustlovehome.com

Nemecká veľkonočná šunka

Potrebujeme: údenú šunku od kosti, 1 cibuľu, 1 PL melasy, 2 PL hnedého cukru, klinčeky

Postup: Šunku dáme do hrnca so studenou vodou, pridáme cibuľu a dáme variť. Vrieť by mala aspoň hodinu a pol.

Zatiaľ si predhrejeme rúru na 240 stupňov a pekáč si vystelieme alobalom.

Uvarenú šunku dáme na alobal, na povrchu mäso narežeme a do otvorov vložíme klinčeky. Šunku potrieme melasou, posypeme hnedým cukrom a dáme do rúry asi na desať minút, kým cukor neskaramelizuje.

Šunka s medom

Potrebujeme: údenú šunku, 2 PL horčice, šálku hnedého cukru, ½ šálky medu, šálku sladkého bieleho vína, šálku piva

Postup: Šunku umyjeme, povrch narežeme do mriežky a dáme ju do pekáča. V miske zmiešame horčicu, cukor a med. Zmesou potrieme šunku a marinádu sa snažíme dostať aj do zárezov.

Podlejeme časťou piva a aj vína, pridáme aj trochu vody a dáme piecť do rúry asi na dve hodiny, podľa veľkosti šunky. Počas pečenia priebežne podlievame vínom a pivom a výpekom lyžicou prelievame mäso. Keď už bude šunka hotová, teplotu v rúre zvýšime, aby nám vznikla kôrka.