Veľkonočné pečenie s Korzárom: Vegánske hniezda, čokoládové oreo vajíčka

Ďalšie inšpirácie pre všetky maškrtné jazýčky.

5. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Keď sa na sviatky zíde celá rodina, niekedy je ťažké vyhovieť každej chuti. Babička by chcela niečo tradičné, otec by rád pre zmenu vyskúšal niečo nové a mama len aby to bolo rýchlo hotové. Tí najmenší budú isto bojovať za veselé koláčiky s hŕbou čokolády a tínedžerka nedá do úst nič, čo nie je stopercentne vegánske. Ak aj vy neraz riešite, čo upiecť, aby si každý v sladkej ponuke našiel to svoje, nech vám je na pomoci táto škála veľkonočných receptov.

Pre vegánov: Kokosové hniezda

Potrebujeme: 1/3 šálky (š) a 2 PL agáve sirupu, 1/2 š kokosového mlieka, 3 PL kokosovej múky, 1 a 1/4 š strúhaného kokosu, 2 PL sladkých veľkých kokosových vločiek alebo viac strúhaného kokosu, štipka soli, 1 ČL vanilkového extraktu alebo arómy, štipka škorice, 1/2 dozretého avokáda, 1 PL roztopeného kokosového oleja, 1/4 š kakaa, malé vegánske vajíčka na ozdobu

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech vyložíme papierom alebo silikónovou podložkou na pečenie. V miske zmiešame tretinu šálky agáve sirupu, kokosové mlieko a kokosovú múku. Pridáme strúhaný kokos, soľ, vanilku a škoricu a dobre zamiešame. Zmes rozdelíme na sedem až desať častí, z ktorých vyformujeme guľôčky. Poukladáme ich na pripravený plech, mierne sploštíme dlaňou a do ich stredu urobíme malú jamku. Pečieme v rozohriatej rúre asi 20 minút, potom ich vyberieme schladiť.

Medzitým dohladka vymiešame avokádo s kakaom, dvoma lyžicami agáve sirupu a kokosovým olejom. Týmto krémom naplníme jamky v hniezdach a na vrch poukladáme malé vajíčka.

Pre cestovateľov: Venezuelské papitas de leche

Potrebujeme: 2 šálky (š) sušeného plnotučného mlieka, 3 a 1/4 práškového cukru, 400 ml sladeného kondenzovaneho mlieka, 55 - 60 klinčekov

Postup: V miske zmiešame cukor a sušené mlieko, pridáme kondenzované mlieko a vareškou zmiešame dohladka. Rukami zo zmesi vytvarujeme guľôčky, ktoré ukladáme do papierových košíkov. Na vrch môžeme ozdobiť klinčekmi po jednom v každej guľôčke.

Pre tých, čo nechcú piecť: Čokoládové vajíčka s krémovou oreo plnkou

Potrebujeme: Približne 45 keksov typu oreo, 225 g zmäknutého krémového syra, 225 g roztopenej horkej čokolády alebo čokolády na varenie, 500 g roztopenej bielej čokolády

Postup: Keksy najemno rozmixujeme v kuchynskom robote, prípadne ich ručne rozdrvíme. Pridáme krémový syr a miešame, kým nie je zmes hladká. Z nej potom odoberáme kúsky veľké asi štvrť šálky a formujeme ich do tvaru vajíčok. Tie potom ukladáme na tácku alebo podložku vyloženú papierom na pečenie a necháme ich stuhnúť v chladničke.

Medzitým roztopíme v mikrovlnke alebo vo vodnom kúpeli čokoládu, do ktorej postupne namáčame stuhnuté vajíčka. Opäť ich dáme na papier na pečenie a necháme v chladničke stuhnúť.

Bielu čokoládu si taktiež roztopíme a pokvapkáme alebo cukrárenským vreckom vyzdobíme stuhnuté vajíčka. Hotový dezert skladujeme v chladničke.