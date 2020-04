Veľkonočné pečenie s Korzárom: Ryžové košíčky, bezlepkový mandľový koláč

Inšpirácie pre všetky maškrtné jazýčky.

4. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Keď sa na sviatky zíde celá rodina, niekedy je ťažké vyhovieť každej chuti. Babička by chcela niečo tradičné, otec by rád pre zmenu vyskúšal niečo nové a mama len aby to bolo rýchlo hotové. Tí najmenší budú isto bojovať za veselé koláčiky s hŕbou čokolády a tínedžerka nedá do úst nič, čo nie je stopercentne vegánske. Ak aj vy neraz riešite, čo upiecť, aby si každý v sladkej ponuke našiel to svoje, nech vám je na pomoci naša široká škála veľkonočných receptov.

Pre klasikov: Čokoládová roláda

Potrebujeme: 3 veľké vajíčka, 3/4 š cukru, 1/4 š kakaa, 2 PL vody alebo vychladenej kávy, 1/4 ČL soli, 1 ČL prášku do pečiva, 3/4 š múky, vanilková aróma alebo extrakt, práškový cukor, 3/4 š čokoládových kúskov, 1/2 š šľahačkovej smotany

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Plech s rozmermi 25 x 38 centimetrov vystelieme papierom na pečenie, ktorý dobre potrieme maslom. Vajíčka najprv vyšľaháme dopenista, potom primiešame cukor, vodu alebo kávu a vanilkový extrakt či arómu. V miske zmiešame múku, kakao, prášok do pečiva a soľ a vysypeme to k vajíčkovej zmesi. Zľahka ale dobre všetko vymiešame a cesto prelejeme na pripravený plech. Vareškou ho rovnomerne rozotrieme po celej ploche a pečieme 9 až 15 minút alebo kým sa po stlačení cesto nevráti. Medzitým si na pracovnú plochu pripravíme čistú kuchynskú utierku hojne posypanú práškovým cukrom. Hneď ako upečené cesto vyberieme z rúry, preklopíme ho na utierku a opatrne stiahneme dole papier na pečenie. Prečnievajúcu utierku na krátkom konci preložíme na cesto, ktoré ešte horúce zavinieme aj s utierkou a takto necháme vychladiť.

Šľahačkovú smotanu a čokoládové kúsky dáme do misky a zohrejeme, aby sa čokoláda rozpustila. Čokoládovú šľahačku necháme úplne vychladnúť a potom ju dobre vyšľaháme elektrickým mixérom.

Vychladené cesto opatrne odvinieme, plnku rozotrieme do jeho vnútra a opäť ju zrolujeme. Potom ju pevne zabalíme do potravinovej fólie a necháme odstáť ešte hodinu. Pred krájaním a podávaním ešte posypeme práškovým cukrom.

Pre deti: Plnené ryžové košíčky

Potrebujeme: 4 šálky (š) penových cukríkov, 5 š burizónov, 1/4 š kokosového oleja, 2 š lentiliek lebo iných malých cukríkov, 1/2 š čokoládových kúskov

Postup: Formu na mafiny dobre vymastíme a odložíme bokom. Penové cukríky nasypeme do veľkej misky a dáme ich do mikrovlnky roztopiť na 25 až 30 sekúnd. K rozpusteným cukríkom primiešame roztopený kokosový olej a postupne po jednej šálke zamiešame aj všetky burizóny. Zmes rozdelíme do formy na mafiny a mokrými rukami ju postláčame tak, aby v každom otvore mala tvar košíkov a do stredu urobíme jamku. Pripravený plech necháme v chladničke aspoň 2 hodiny, ideálne cez noc.

Stuhnuté košíčky vyberieme z plechu a naplníme ich roztopenou čokoládou, na ktorú poukladáme lentilky či iné obľúbené sladkosti.

Pre celiatikov: Mandľovo-kokosový koláč

Potrebujeme: 180 g mandľovej múky, 60 g sušeného kokosu, 1/4 ČL soli, 250 g krupicového cukru, 4 vajíčka, vanilkovú a mandľovú arómu (alebo extrakt), 200 g masla, 2 PL mandľových lupienkov

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a tortovú formu s priemerom cca 23 centimetrov dobre vymastíme a vysypeme múkou. V miske zmiešame mandľovú múku, sušený kokos, soľ a cukor. V druhej vymiešame mixérom vajíčka s arómami, potom pridáme roztopené a vychladené maslo a mixujeme, kým sa všetko nespojí. Vajíčkovú zmes pridáme k múke a vymiešame na redšie cesto, ktoré prelejeme do pripravenej formy, po vrchu ho posypeme mandľovými lupienkami a dáme piecť na 40 minút. Po upečení necháme koláč vychladnúť na mriežke, až potom ho vyberieme z formy. Vrch ešte môžeme posypať práškovým cukrom na ozdobu.