Varíme s Korzárom tradičný slovenský demikát a závarky do polievok podľa babičiek

Inšpirácie zo starej kuchárskej knihy Terézie Vansovej.

3. apr 2020 o 0:00 Anna Novotná

Spisovateľka Terézia Vansová, ktorá bola aj etnografkou, vydala vo svojej kuchárskej knihe Recepty prastarej matere z roku 1914 rôzne recepty, ktoré boli bežnou súčasťou jedálnička našich predkov. Nechýbajú medzi nimi ani pôstne či tradičné polievky. (Text sme ponechali v pôvodnom znení.)

Demikát

Do misy polievkovej nakrája sa chlieb na tenké smidky, hneď k nemu pridá sa podľa potreby bryndze, soli a kto ako chce, buď veľmi na drobno krájanú cibuľku, pažítku alebo kôpor, to zaleje sa vriacou čistou vodou a zakryté nechá pár minút pariť. Vody má byť toľko, aby chlieb, ktorý napuchne, veľmi nezhustil tento zdravý pokrm. Kto demikát chce jemnejší, nech pridá 1-2 lyžičky sladkej smotany a kúsok masla. Demikát je národnie jedlo, ale malo by byť časté i na panských stoloch, lebo je zdravý, záživný, zvlášte pre slabších na večeru.

Bryndzová polievka s mrveničkou (čír)

Do vriacej vody zavarí sa sekané alebo rajbané cesto a posolí sa. Keď je uvarené, vezme sa od ohňa, dá sa k nemu bryndze a vleje do misy. Môže sa tiež pridať kúsok masla a sladkej smotany, pre príchuť kôpor alebo pažítku. Bryndzová polievka môže sa pripraviť i so zemiakmi, keď sa do uvarených zemiakov dá potrebná bryndza.

Závarky do polievok

Omrvinkové halušky

Omrvinky s mastného rožka, alebo so žemle upražia sa na masti s prídavkom cibuľky, alebo petržľanu a pažítky; potom zalejú sa máličko mliekom, pridá sa vajíčko a nechá sa postáť, aby omrvinky rozmokly; pridá sa ešte trocha korenia a soli, potom sa tvoria plnky alebo halušky a zavárajú do vrelej polievky.

Žemľové knédliky

Pre 6 osôb pokrájajú sa dve žemle na drobné kocky, upražia sa v masti s drobno krájaným petržľanom alebo pažítkou. Osobitne rozmieša sa kúsok (ako vlaský orech) masla s dvoma žĺtkami, pridajú sa i bielky, asi 2 deci múky, soli, konečne i usmažené žemľové kocky a prileje toľko mlieka, aby cesto nebolo tekuté. Keď cesto postojí a zhustne, robia sa mokrou rukou knédliky alebo lyžicou zavárajú sa halušky rovno do polievky; tieto halušky dodajú polievke dobrej chuti.

Na iný spôsob pripravia sa žemľové knédliky, keď sa kocky zalejú mliekom, chvíľku nechajú postáť, potom zamiešajú sa s maslom a vajíčkami, pridá sa petržľanu, soli a múky.

Pohančená kaša

Pohančená kaša sa preberie, umyje, do nej zabije sa vajíčko, rozmieša sa, pridá málo soli a nechá sa za chvíľu stáť. Potom zavára sa do polievky ako iné halušky, len že musí dlhšie vrieť, aby kaša bola mäkká.