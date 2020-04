Pečieme s Korzárom: Tradičné britské buchty, orechový závin, praclíkové kuriatka

Inšpirácie do vašej kuchyne.

19. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Klasický orechový závin

Potrebujeme: 1/4 šálku (š) teplého plnotučného mlieka a 3/4 š studeného, 14 g droždia, 1/2 š a 1/2 ČL cukru, 2 vajíčka, 1/2 š masla, 3 a 1/2 š múky, 1/2 Čl soli, 1/2 ČL jedlej sódy

Orechová plnka: 450 g mletých orechov, 1 vajíčko a 1 vaječný bielok, 1 jablko bez jadierok a šupky, 1/2 š cukru, 1 PL škorice, štipku muškátového orieška, 4 PL roztopeného masla

Postup: Rúru predhrejeme na 160 stupňov. Do teplého mlieka pridáme droždie a pol lyžičky cukru, zamiešame a necháme odstáť asi 10 minút. V miske vymiešame vajíčka s polovicou šálky cukru, potom k nim pridáme maslo. V ďalšej miske zmiešame preosiatu múku, soľ a sódu a túto zmes pridáme k vyšľahaným vajíčkam. Následne prilejeme mlieko a nakoniec aj kvások. Zo zmesi vypracujeme hladké cesto. Ak by bolo veľmi mokré, pridáme viac múky. Vyhnetené cesto preložíme do vymastenej misky, v ktorej ho poriadne pootáčame, aby sa celé omastilo, prikryjeme ho fóliou a necháme kysnúť, kým nezdvojnásobí svoj objem. Potom ho necháme spľasnúť, vyberieme ho na pomúčenú dosku, vyvaľkáme na obdĺžnik hrubý asi pol centimetra a z vrchu potrieme roztopeným maslom.

Mleté, prípadne na malé kúsky posekané orechy zmiešame s bielkom a pridáme jablkové kúsky, cukor a korenie. Zmes rovnomerne rozotrieme na vyvaľkané cesto, ktoré zavinieme a prstami pritlačíme konce. Koláč potrieme rozšľahaným vajíčkom a na vymastenom plechu pečieme asi 25 až 35 minút.

Tradičné britské buchty - hot cross buns

Potrebujeme: 1 šálku (š) plnotučného mlieka, 35 g aktívneho sušeného droždia, 1/4 š a 1 ČL kryštálového cukru, 6 PL rozpusteného masla, 2 veľké vajíčka a 1 veľký žĺtok, 3 a 1/2 š hladkej múky, 1 PL pomarančovej kôry, 2 ČL škorice, 1 ČL mletého zázvoru, 1/2 ČL mletého muškátového orecha, 1/2 ČL mletých klinčekov, 1/2 ČL soli, 3/4 š ríbezlí, 1/2 š marhuľového džemu, 3/4 š práškového cukru

Postup: Mlieko mierne zohrejeme, vmiešame doň droždie a lyžičku cukru a počkáme asi 10 minút, kým nevzíde kvások. Potom do neho vmiešame roztopené maslo, vajíčko a žĺtok.

Plech na pečenie a veľkú misku dobre vymastíme. V inej miske zmiešame múku, kôru, korenia, soľ a zvyšný kryštálový cukor. V strede zmesi urobíme jamku. Pomaly do nej za postupného miesenia pridávame kváskovú zmes. V hnetení cesta pokračujeme, až kým nie je hladké, potom do neho vmiešame ríbezle.

Hotové cesto dáme do vymastenej misky, zakryjeme ho potravinovou fóliou a necháme kysnúť, kým svoj objem nezdvojnásobí, čo môže trvať asi hodinu. Potom ho vyberieme na pomúčenú pracovnú dosku, rozdelíme na 12 rovnakých kúskov a vyformujeme z nich gule, ktoré poukladáme vedľa seba na plech. Zakryjeme vymastenou fóliou a necháme opäť kysnúť asi 50 minúť až hodinu, alebo kým sa vrch cesta a fólia nezačnú dotýkať.

Medzitým dáme rozohriať rúru na 200 stupňov. Cesto odokryjeme, potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme dozlatista asi 18 až 22 minút. Hotové necháme vychladnúť na mriežke.

Marhuľový džem roztopíme, precedíme cez jemné sitko a potrieme ním vrch buchiet.

V miske zmiešame práškový cukor s 1 lyžičkou vody a plastovým cukrárenským vreckom vytvoríme na vrchu vychladených buchiet krížiky.

Praclíkové kuriatka

Potrebujeme: Praclíky, roztopenú bielu čokoládu, žlté potravinárske farbivo alebo žltú cukrársku posýpku, obľúbené oranžové mäkké cukríky, malé kúsky horkej čokolády

Postup: Na plech vyložený papierom na pečenie poukladáme praclíky - spodná časť s najväčším oblúkom bude slúžiť ako bruško, dve menšie oblúky ako hlava a telo. Do roztopenej bielej čokolády vmiešame žlté farbivo, dáme ju do plastového cukrárenského vrecka a vyplníme ňou vnútorný priestor praclíkov. Ak žlté farbivo nemáme, čokoládu necháme nezafarbenú a jej vrch pokryjeme žltou posýpkou. Oranžové cukríky pokrájame na malé trojuholníky, ktoré poslúžia ako zobák. Oko vytvoríme z roztopenej horkej čokolády. Pred podávaním necháme čokoládu zatuhnúť.