Varíme s Korzárom mäsové špeciality: Údená šunka na cideri, bylinkové jahňacie

Inšpirácie na váš veľkonočný stôl.

12. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Údená šunka s glazúrou

Potrebujeme: 3,5 až 4,5 kg uvarenej údenej šunky s kosťou, 1 š hnedého cukru, 1 š marhuľového džemu, 1/2 š dijonskej horčice, 2 ČL mletého čierneho korenia

Postup: Predhrejeme si rúru na 150 stupňov. Šunku uložíme na pekáč s roštom reznou stranou dole. Špičkou ostrého noža urobíme kosoštvorcové zárezy cez kožu a tuk tak, aby sa tiahli od vrchu až po spodok. Mäso zakryjeme fóliou a necháme ho piecť 1,5 hodiny.

Medzitým si v strednej miske vymiešame cukor, džem, horčicu a čierne korenie. Šálku glazúry odoberieme do samostatnej nádoby, prikryjeme fóliou a odložíme do chladničky.

Po uplynutí hodiny a pol zložíme z mäsa fóliu a potrieme zvyšnou glazúrou. Pečieme ho neprikryté ďalšiu hodinu až hodinu a pol, kým glazúra nie je tmavohnedá a vnútorná teplota šunky nedosiahne 60 stupňov. Nezabúdame ju počas pečenia potierať glazúrou každých 30 minút. Upečenú šunku necháme pred krájaním odstáť asi 20 minút. Servírujeme aj s odloženou glazúrou.

Zdroj: goodhousekeeping.com

Šunka na jablkovom cideri

Potrebujeme: 2,5 až 3 kg uvarenej údenej šunky bez kosti, 2 š jablkového cideru, 1 š medu, 1/2 š jablčného octu, 1/4 š dijonskej horčice, 1 PL masla, 2 ČL čili korenia, 1/2 ČL korenia na jablká

Postup: Korenie na jablká si vyrobíme zmiešaním 4 ČL škorice, 2 ČL muškátového orecha a 1 ČL kardamómu, ktorých odoberieme potrebné množstvo.

Šunku položíme na rošt do plytkého pekáča. Na jej vrchu urobíme kosoštvorcové zárezy, prikryjeme ju a pečieme v rúre rozohriatej na 220 stupňov asi 2 hodiny.

Medzitým vo veľkej rajnci zmiešame jablkový cider, med, ocot a horčicu a zmes privedieme k varu. Plameň znížime na minimum a neprikryté varíme za častého miešania asi 15 minút. Potom vmiešame maslo, čili korenie a polovicu čajovej lyžičky korenia na jablká. Zo zmesi odložíme jednu šálku na servírovanie, zvyšok varíme do zhustnutia. Omáčkou potom polejeme vrch mäsa a pečieme ho ďalej asi polhodinu, kým vnútorná teplota nedosiahne 60 stupňov. Hotovú šunku naporciujeme a podávame s teplou omáčkou.

Zdroj: allrecipes.com, tasteofhome.com

Bylinkové jahňacie stehno s pečenou zeleninou

Potrebujeme: 1,5 až 2 kg jahňacieho stehna bez kosti, 1/2 - 3/4 ČL soli, mleté čierne korenie

Na bylinkovú plnku: 1 š zmesi čerstvých byliniek, ako tymian, šalvia, rozmarín, 1 š petržlenovej vňate, 10 strúčikov cesnaku, 1 PL citrónovej kôry, 1/2 ČL soli, 5 PL olivového oleja

Na bylinkovú omáčku: 1/4 š olivového oleja, 1/3 š najemno nasekanej mäty, 1/3 š najemno nasekanej petržlenovej vňate, 1 PL citrónovej kôry, 1 PL citrónovej šťavy, 1 PL pokrájaných kapár, 1 pretlačený alebo najemno nakrájaný cesnak, soľ podľa potreby

Na pečenú zeleninu: 6 až 8 š zeleniny, ako mrkva, zemiaky, zeler, paštrnák, pór, cibuľa či strúčiky cesnaku, olivový olej na pokvapkanie, soľ a čierne korenie na ochutenie

Postup: Rúru predhrejeme na 220 stupňov. Mäso umyjeme, dobre osušíme a odrežeme všetok prebytočný a nechcený tuk. Prekrojíme ho horizontálne na polovicu tak, aby časti zostali na konci spojené. Posolíme a okoreníme zo všetkých strán.

Bylinkovú plnku urobíme tak, že všetky bylinky, cesnak, soľ, korenie a citrónovú kôru dáme do kuchynského robota a rozmixujeme najemno. Pridáme olej a zľahka premixujeme - len tak, aby sa všetky suroviny prepojili, zmes nemá byť veľmi hladká ani olejnaná. Dve tretiny vzniknutej pasty rozotrieme do vnútra mäsa, ktoré potom zrolujeme a zaistíme kuchynskou niťou. Zvyškom bylinkovej pasty potrieme aj vrch mäsa.

Zeleninu očistíme, pokrájame na menšie kúsky a polejeme polievkovou lyžicou oleja. Posolíme ich, okoreníme, premiešame a vložíme do pekáča. Ak sa nám zvýšili ešte nejaké bylinky z omáčky, môžeme ich k zelenine zamiešať tiež. Mäso položíme na zeleninu a pekáč vložíme do rozohriatej rúry na 15 minút, potom teplotu znížime na 160 stupňov a pokračujeme v pečení ešte hodinu až hodinu a pol (v závislosti od veľkosti mäsa), alebo kým mäso nedosiahne vnútornú teplotu aspoň 50 až 57 stupňov. Upečené mäso vyberieme z rúry na dosku na krájanie a necháme asi 20 minút odpočívať. Ak je to potrebné, zeleninu necháme ešte dopiecť.

Medzitým pripravíme bylinkovú omáčku zmiešaním všetkých surovín dohromady. Mäso naporciujeme a podávame s omáčkou a pečenou zeleninou.

Zdoj: feastingathome.com