Varíme s Korzárom jarne: Pizza s reďkovkou, koláč s medvedím cesnakom

Inšpirácie do vašej kuchyne.

23. mar 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Pizza s reďkovkou, listovou zeleninou a kozím syrom

Potrebujeme: 450 g obľúbeného cesta na pizzu, 1/2 š ricotty alebo podobného krémového syra, 1/8 ČL pálivej aj sladkej papriky, štipka soli, mleté čierne korenie, 120 g kozieho syra, 2 š mixu listovej zeleniny, prípadne mladej rukoly, 5 - 6 reďkoviek nakrájaných na plátky, strúhaný parmezán, 1 š uvareného kuracieho mäsa (voliteľné)

Na dresing: 2 PL olivového oleja, 1 PL bieleho vínneho octu, 1/2 ČL dijonskej horčice, 1 malý strúčik cesnaku, štipka soli a mletého čierneho korenia

Postup: V malej miske vymiešame dohromady všetky suroviny na dresing a dáme bokom.

Rúru predhrejeme na 230 stupňov. Cesto na pizzu rozvaľkáme na kruh s priemerom asi 35 centimetrov a premiestnime na múkou vysypaný plech. Vrch cesta potrieme ricottou tak, aby sme nechali od okraja priestor asi 1 až 1,5 centimetra. Vrch posypeme paprikou, soľou, mletým čiernym korením, pridáme rozmrvený kozí syr a kuracie mäso, ak ho chceme použiť. Pizzu pečieme asi 10 až 12 minút alebo kým nie je úplne hotová. Medzitým pridáme listovú zeleninu a reďkovky do veľkej misky, prelejeme dresingom a premiešame. Na vrch hotovej pizze pridáme zeleninový šalát, posypeme strúhaným parmezánom a nakrájanú podávame.

Slaný koláč s medvedím cesnakom

Potrebujeme: 500 g chlebovej múky, 1 PL morskej soli, 300 ml vlažnej vody, 7 g sušeného aktívneho droždia, 40 g medvedieho cesnaku, 1 ČL celého čierneho korenia 1 PL olivového oleja, 1 PL strúhanky alebo semolinovej múky

Postup: V kuchynskom robote s hákovým nadstavcom zmiešame múku so soľou. V malom hrnčeku spravíme z vody a droždia kvások a postupne ho pridáme pri stále zapnutom robote k slanej múke. Pokračujeme v miešaní na nízkych otáčkach, kým sa nezačne tvoriť cesto.

To potom vyberieme do olejom vymastenej väčšej misky, prikryjeme ju teplou kuchynskou utierkou a necháme asi hodinu odstáť, kým cesto nezväčší svoj objem dvojnásobne. Z medvedieho cesnaku odložíme zopár lístkov. Zvyšok nahrubo nasekáme a premiestnime ho do mažiara alebo stredne veľkej misky. Pridáme čierne korenie a olivový olej a spolu všetko rozdrvíme.

Obdĺžnikový plech s vyššími okrajmi potrieme olejom a posypeme strúhankou alebo semolinovou múkou. Naolejovanými rukami roztlačíme cesto na dno plechu, naň poukladáme rozdrvené lístky cesnaku a posypeme morskou soľou. Zvyšné listy cesnaku zrolujeme a vtlačíme do cesta. Špičkami prstov cesto pozatláčame do formy, prikryjeme kuchynskou utierkou a necháme podkysnúť ešte asi hodinu. Rúru zahrejeme na 220 stupňov a pečieme asi 20 minút alebo kým koláč nie je zlatohnedý.

Cícerový šalát s mladým kelom

Potrebujeme: 2 šálky cíceru, 8 – 10 ks listového kelu, 12 menších šalotiek, 6 strúčikov cesnaku, 1 dl bieleho vína alebo vývaru, maslo, čili, celé a mleté čierne korenie, soľ

Postup: Cícer necháme napučať cez noc, vodu zlejeme a prepláchneme. Uvaríme ho takmer do mäkka v osolenej vode s celým čiernym korením, čili a štyrmi strúčikmi cesnaku.

Zohrejeme asi dve lyžice masla a poukladáme doň olúpané rozkrojené šalotky – reznou stranou dolu. Prikryté ich pomaly pečieme, až kým nebudú na reze opečené do hneda. Medzitým sparíme kel a pokrájame ho na menšie kusy. Cibuľu vyberieme z výpeku a sprudka opražíme dva strúčiky posekaného cesnaku, pridáme kel a krátko opečieme.

Podlejeme vínom alebo vývarom, pridáme cícer, okoreníme, necháme prejsť varom a na záver pridáme maslo.

Zdroj: kitchentreaty.com, annabanana.co