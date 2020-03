Varíme s Korzárom: Kuracie s citrónom a reďkovkami, šošovicový šalát s kelom

Inšpirácie do vašej kuchyne.

22. mar 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Toast so šunkovou nátierkou

Potrebujeme: 60 g krémového syra, 1/3 š majonézy, 1/4 š najmeno nakrájanej sladkej cibule, 1 ČL horčice, 1/2 - 1 ČL pálivej omáčky, 1/4 ČL bieleho korenia, 1/4 ČL sušeného cesnaku, 2 š najemno nakrájanej šunky, 1/2 ČL worchesterovej omáčky (voliteľné)

Postup: Krémový syr, cibuľu a majonézu dáme do kuchynského robota a na pulznom stupni premiešame asi 4 alebo 5 ráz. Potom pridáme aj zvyšné suroviny a mixujeme, kým nie je šunka nakrájaná najemno. Skladujeme v chladničke.

Citrónovo-medové kuracie mäso s reďkovkou

Potrebujeme: 4 kuracie stehná s kosťou a kožou, 2 zväzky reďkovky s listami, 1 PL medu, kôra z polovice citróna, štipka citrónovej kôry, olivový olej

Postup: Predhrejeme rúru na 200 stupňov. Reďkovky prekrojíme na polovicu a listy odložíme bokom. Kuracie stehná umyjeme, dobre osušíme papierovou utierkou a osolíme. Liatinovú panvicu (alebo inú vhodnú aj do rúry) zahrejeme s tenkou vrstvou olivového oleja, pridáme kuracie stehná kožou dole a prudko opečieme, kým koža nezhnedne, asi 6 až 8 minút. Mäso otočíme a dve minúty opekáme aj druhú stranu. Potom panvicu odstavíme, stehná vyberieme a z jej dna poutierame takmer všetok tuk, necháme len veľmi tenkú vrstvu. Pridáme reďkovky reznou stranou dole, posolíme ich a na vrch položíme mäso kožou hore.

V malej miske zmiešame med a citrónovou kôru a asi polovicou zmesi potrieme vrch kuracieho mäsa. Panvicu premiestnime do rúry a pečieme asi 15 minút. Potom mäso potrieme zvyšným citrónovým medom a pečieme ďalších 15 minút. Hotové mäso a reďkovky preložíme na tanier, do panvice dáme reďkovkové listy a necháme ich trochu zvädnúť. Pokvapkáme ich troškou citrónovej šťavy, osolíme a okoreníme, ak je to potrebné. Pridáme k mäsu a reďkovkám a podávame.

Šošovicový šalát s kelom a hubami

Potrebujeme: 300 g kelu, 200 g čerstvých húb, 2 šálky ružovej šošovice, 2 cibule, 3 strúčiky cesnaku, 2 mladé cibuľky, petržlenovú vňať aj so stonkami, vývar, 3 PL oleja, 1 PL masla, 1 ČL štipľavej červenej papriky, mleté čierne korenie, soľ

Postup: Cibuľu pokrájame nadrobno a orestujeme ju na oleji, pridáme pokrájané huby a chvíľu dusíme.

Pridáme popučený cesnak, opražíme, zalejeme vývarom, necháme zovrieť a nasypeme prepláchnutú šošovicu. Varíme prikryté maximálne 5 – 6 minút. Pridáme nakrájanú cibuľka u petržlenovú vňať a necháme povariť. Zatiaľ krátko povaríme kel v osolenej, okorenenej vode s maslom a hneď potom ho vyberieme do ľadovej vody.

V zohriatom oleji rozpustíme papriku a pridáme ružičky kelu rozkrojené na polovice. Krátko opečieme a pridáme šošovicu s hubami.

Zdroj: spicysouthernkitchen.com, strawberryplum.com