Varíme s Korzárom reducetariánsky: Tofu praženica, špenátové taštičky

Inšpirácie do vašej kuchyne.

14. mar 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Reducetariánstvo je stravovanie, pri ktorom sa konzument snaží vedome obmedziť množstvo živočíšnych produktov. Nevzdáva sa mäsa, vajíčok alebo mlieka úplne, len ich množstvo jednoducho zredukuje. Je ideálne na odľahčenie jedálnička, napríklad počas pôstu.

Tofu praženica so shitake a pažítkou

Potrebujeme: olivový olej, na plátky nakrájaný cesnak, na rezance nakrájané huby- shitake alebo šampiňóny, malé paradajky nakrájané na štvrtiny, mletú rascu, sójovú omáčku tamari, biele tofu, čiernu soľ, mleté čierne korenie, kurkumu, pažítku

Postup: Tofu nakrájame na kocky, osolíme a okoreníme. Pridáme trošku kurkumy, roztlačíme vidličkou, premiešame a necháme bokom. Na oleji jemne opražíme cesnak, pridáme huby, sójovú omáčku (opatrne už je posolené tofu) a pražíme asi 10 minút. Pridáme paradajky a krátko opražíme. Pridáme okorenené tofu a chvíľku ohrievame, miešame. Pridáme pažítku a podávame s celozrnným chlebom.

Špenátové taštičky

Potrebujeme: 100 g špaldovej bielej múky, 100 g špaldovej celozrnnej múky, 200 g mrazeného listového špenátu (necháme rozmraziť), môžeme použiť aj medvedí cesnak, 70 g húb šitake, strúčik cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, polievkovú lyžicu lahôdkového droždia, kurkumu, olivový olej

Postup: Z múky a z asi 150 až 200 ml vody so štipkou solí vypracujeme tuhé cesto a necháme ho chvíľu odležať. Vo woku ohrejeme asi 2 lyžice oleja, opražíme nakrájaný cesnak, nakrájané huby a chvíľku opekáme. Pridáme špenát (medvedí cesnak), trochu soli a krátko opekáme. Okoreníme, pridáme lahôdkové droždie a premiešame. Cesto rozvaľkáme na doske, povykrajujeme kolieska a naplníme zmesou. Taštičky vložíme do vriacej vody, do ktorej pridáme pol lyžičky kurkumy, aby po uvarení boli pekné žlté a varíme asi 10 minút. Na tanieri si môžeme ešte taštičky poliať olivovým olejom.

Smrčková polievka so zeleninou a medvedím cesnakom

Potrebujeme: na kolieska nakrájaný pór, rastlinný olej, smrčky, na malé kocky nakrájané zemiaky, na kolieska nakrájanú mrkvu, na malé kocky nakrájaný zeler, kukuričnú krupicu, soľ, mleté čierne korenie, medvedí cesnak

Postup: Na oleji krátko opražíme pór, pridáme nakrájané smrčky, zemiaky, zeler, mrkvu. Zalejeme vriacou vodou a uvaríme do mäkka. Podľa potreby trochu zahustíme kukuričnou krupicou. vybalansujeme chuť korením a na koniec pridáme nakrájaný medvedí cesnak. Krátko ešte povaríme.