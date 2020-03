Varíme s Korzárom: Bliny s lososom, bravčové kotlety s krémovou omáčkou

13. mar 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Slané lievance bliny s kyslou smotanou a lososom

Potrebujeme: 150g hladkej múky, 1 PL cukru, 3 ČL prášku do pečiva, štipka soli, 180 ml mlieka, 1 vajíčka, 50 g roztopeného masla, 250 g údeného lososa pokrájaného na plátky, 250 g kyslej smotany, 1 PL pažítky

Postup: Do veľkej misy preosejeme múku, cukor, prášok do pečiva a soľ. Za stáleho miešania prilievame po častiach mlieko, potom vajíčko a nakoniec polovicu roztopeného masla. Zmes necháme v chladničke 30 minút.

Veľkú panvicu na vyprážanie potrieme trochou zvyšného masla, zahrejeme na stredne veľkom ohni a postupne pridávame po troche schladeného cesta. Bliny opečieme z každej strany dozlatista. Hotové potrieme kyslou smotanou, na vrch poukladáme pásiky lososa a posypeme pažítkou.

Bravčové kotlety s krémovou hubovou omáčkou

Potrebujeme: 8 bravčových kotliet, soľ a mleté čierne korenie podľa chuti, 175 ml bieleho vína, 175 ml 48-percentnej smotany, 50 g masla, 225 g nakrájaných šampiňónov

Postup: Na veľkej panvici na vyprážanie roztopíme maslo. Kotlety okoreníme, osolíme a poukladáme ich na panvicu tak, aby sa neprekrývali. Pečieme ich z každej strany asi 2 minúty, potom prilejeme víno a varíme ďalších 6 minút. Mäso z panvice vyberieme, vlejeme do nej smotanu a huby, plameň dáme na maximum a za častého miešania varíme 5 minút. Nakoniec vrátime kotlety do panvice, aby sa zohriali, a podávame.

Čokoládový koláč bez múky s lahodnou polevou

Potrebujeme: 2 š čokoládových kúskov, 1/2 š masla, 1/2 š kryštálového cukru, 1 balenie vanilkového cukru, štipka soli, 1 ČL instantnej kávy, 3 vajíčka, 1/2 š kakaového prášku, 1/2 š šľahačkovej smotany

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Menší plech dobre vymastíme, vyložíme papierom na pečenie a aj ten dobre vymastíme. Do misky dáme 1 šálku čokoládových kúskov a maslo a dáme zohriať do mikrovlnky na 30 sekúnd. Misku vyberieme, jej obsah premiešame a opäť vložíme na 30 sekúnd do mikrovlnky. Postup opakujeme, kým sa maslo nerozpustí. Potom už len miešame, kým sa neroztopí aj všetka čokoláda a nevznikne jednoliata hmota. Do nej primiešame kryštálový aj vanilkový cukor, soľ a kávu. Do zmesi potom rozbijeme vajíčka a vmiešame ich ručným šľahačom tak, aby cesto zostalo úplne hladké. Na záver ešte prisypeme kakao a opäť prešľaháme.

Cesto prelejeme na plech a pečieme približne 25 minút. Hotové vyberieme z rúry, necháme asi 5 minút vychladnúť. Pomocou tenkého noža opatrne oddelíme kraje cesta od plechu, koláč z neho vytiahneme a položíme na väčšiu dosku na krájanie.

Kým koláč chladne, urobíme si polevu. V miske zmiešame zvyšnú šálku čokoládových kúskov so smotanou na šľahanie a dáme zohriať do mikrovlnky tak, aby šľahačka bola horúca, no nevrela. Zmes miešame dovtedy, kým sa čokoláda úplne nerozpustí. Hotovou polevou pomaly polejeme celý vrch koláča a necháme dobre zatuhnúť, či už pri izbovej teplote alebo v chladničke.

