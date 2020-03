Varíme s Korzárom: Ázijská pálivá polievka, mäsové guľky v paradajkovej omáčke

Inšpirácie do vašej kuchyne.

12. mar 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Ázijská pálivá kuracia polievka

Potrebujeme: 1,4 l kuracieho vývaru, 1/4 š sójovej omáčky, 1 PL hnedého cukru, 1/4 ČL čili omáčky alebo čili korenia, 2 PL limetkovej šťavy, 2,5 cm kúsok čerstvého zázvoru, 340 g kuracích pŕs bez kostí a kože, 3 PL kukuričného škrobu, 1 š nakrájaných šampiňónov, 1 š hráškových strukov, 1 červená paprika nakrájaná na tenké pásiky, 1 ČL limetkovej kôry, 2 PL čerstvého koriandra

Postup: Čerstvý zázvor ošúpeme a prekrojíme na 8 rovnomerných častí. Kuracie prsia nakrájame na dlhé pásiky a dobre ich obalíme v kukuričnom škrobe. Vývar zmiešame v hrnci so sójovou omáčkou, cukrom, čili, limetkovou šťavou a zázvorom, zmes privedieme k varu a necháme na miernom ohni variť 5 minút. Potom pridáme mäso a huby a varíme ďalších 15 minút. Následne polievku odstavíme a vmiešame zvyšné suroviny. Pred podávaním ešte necháme 2 až 3 minúty odstáť.

Mäsové guľky v korenenej paradajkovej omáčke

Potrebujeme: 1 PL olivového oleja, 2 PL najemno nakrájanej cibule, 1/2 š hrubšie nasekanej cibule, 1 ČL pretlačeného alebo najemno nakrájaného cesnaku, 1/2 š strúhanky, 1/4 š čerstvej mäty, 225 g mletého jahňacieho mäsa, 225 g mletého chudého hovädzieho mäsa, soľ a mleté čierne korenie, 1 zľahka rozšľahané vajíčko, 1 ČL mletého zázvoru, 1 ČL mletej rasce, 1 ČL mletej škorice, 425 g pasírovaných paradajok, 1/4 š vody

Postup: Vo veľkej panvici zohrejeme olej. Pridáme cesnak a 2 lyžice najemno nakrájanej cibule a krátko ich spolu opečieme. Z panvice ich premiestnime do väčšej misky a primiešame strúhanku a mätové lístky. Pridáme oba druhy mias, polovicu lyžičky soli, štvrtinu lyžičky mletého čierneho korenia a vajíčko. Zmes zľahka premiešame a vytvarujeme z nej dvoj- až trojcentimetrové mäsové guľky, ktoré poukladáme do panvice. Na silnejšom ohni ich necháme variť asi 4 minúty, potom ich z panvice odoberieme. Pridáme do nej zvyšnú cibuľu a necháme ju na miernom ohni zmäknúť. Prisypeme zázvor, rascu, škoricu a pasírované paradajky, zmes premiešame a necháme variť asi 5 minút. Potom prilejeme vodu, omáčku osolíme a okoreníme, vrátime do nej mäsové guľky a necháme variť ešte 20 minút. Podávať môžeme posypané mätovými lístkami.

Zázvorové muffiny

Potrebujeme: 150 g masla, 1 PL medu, 1 až 2 PL mlieka, 3 zľahka rozšľahané vajíčka, 150 g hladkej múky, 1 ČL prášku do pečiva, 1 ČL mletého zázvoru, 1/4 ČL mletého muškátového orecha, 1/4 ČL mletej škorice, 150 g hnedého cukru, 2 PL nadrobno nakrájaného kandizovaného zázvoru

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech na mafiny vystelieme papierovými košíčkami. V malej rajnici na miernom ohni zmiešame roztopené maslo a med. Necháme 10 minút vychladnúť, pridáme mlieko a vajíčka a šľaháme, kým zmes nebude krémová. Medzitým si do veľkej misky preosejeme múku s práškom do pečiva, pridáme koreniny, cukor a kandizovaný zázvor. Tekuté suroviny so suchými vymiešame dohladka. Hotovým cestom naplníme košíčky na mafiny asi do dvoch tretín a pečieme v rozohriatej rúre 25 až 30 minút.

Zdroj: epicurious.com, myrecipes.com, allrecipes.com