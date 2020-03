Varíme s Korzárom: Zemiakovo-pórová polievka, plnená pizzová kapsa

Inšpirácie do vašej kuchyne.

11. mar 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Krémová pórovo-zemiaková polievka

Potrebujeme: 2 PL masla, 4 veľké póry - len zelené a jemné biele časti, 1 veľký zemiak, 5 š kuracieho vývaru, 1 š šľahačkovej smotany, soľ a mleté čierne korenie, petržlenová vňať navrch

Postup: Póry nakrájame na tenké plátky, zemiak olúpeme a nakrájame na väčšie kúsky. Maslo roztopíme vo veľkej rajnici, pridáme nakrájaný pór a za občasného miešania varíme asi 8 minút, alebo kým pór nezmäkne. Potom pridáme zemiak a kurací vývar a zmes necháme zovrieť. Následne plameň stiahneme na minimum a čiastočne prikrytú necháme prebublávať 15 minút. Nakoniec vlejeme smotanu, polievku povaríme ešte ďalších 10 minút a odstavíme. Ponorným mixérom ju rozmixujeme dohladka, ochutíme ju soľou a korením a podľa chuti posypeme petržlenovou vňaťou.

Pizzová kapsa plnená hovädzím mäsom

Potrebujeme na cesto: 2 š chlebovej múky, 1/2 ČL soli, 1/2 ČL cukru, 1 balenie sušeného droždia, 3/4 š vlažnej vody, 1 PL olivového oleja, 2 PL kukuričnej múky

Na plnku 100 g plátkov pikantnej salámy, 225 g mletého chudého hovädzieho mäsa, 1 stredne veľká cibuľa, 1 roztlačený strúčik cesnaku, 170 g paradajkovej omáčky, 1/4 š suchého červeného vína, 1/2 ČL soli, 1/4 ČL mletého čierneho korenia, 1/2 š strúhaného parmezánu, 1 š strúhanej mozzarelly, 1 veľké vajíčko, 1/2 š mlieka, 560 g cesta na pizzu

Postup: Najprv si z vlažnej vody, droždia a cukru urobíme klasický kvások. Vo veľkej miske zmiešame múku so soľou, do jej stredu vytvoríme jamku a vlejeme do nej hotový kvások. Pridáme olej a všetko dobre zamiešame, kým sa nevytvorí cesto. To potom premiestnime na pomúčenú dosku a dobre vyhnetieme. Potom ho preložíme do jemne vymastenej misky, vrch prikryjeme a necháme kysnúť na teplom mieste asi 45 minút. Potom ho rozdelíme na dve polovice, ktoré necháme podkysnúť ešte asi 10 minút.

Kým cesto kysne, cibuľu nakrájame na menšie kúsky na plátky pikantnej salámy prekrojíme na polovicu. Hovädzie mäso zmiešané s cibuľou a cesnakom pečieme na veľkej panvici, kým sa nezačne drobiť. Potom vmiešame paradajkovú omáčku, červené víno, soľ a korenie a mäso ďalej varíme asi 5 minút, alebo kým nezačne hnustnúť. Potom sporák vypneme a do mäsa vmiešame salámu a syry. V samostatnej miske vymiešame vajíčko s mliekom a odložíme bokom.

Obe polovice cesta na pizzu vyvaľkáme do tvaru obdĺžnika, ktoré potom rozkrojíme na štyri časti. Každú z nich naplníme mäsovou zmesou tak, aby sme od okraja cesta nechali asi dvojcentimetrový priestor. Voľné cesto potom potrieme rozšľahaným vajíčkom a celý štvorec preložíme diagonálne na polovicu, konce dobre popritláčame. Ak sa nám zvýši cesto, môžeme ním ozdobiť okraje. Kapsu premiestnime na vymastený plech, vrch potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov asi 15 minút, alebo kým cesto nezačne hnednúť.

Zdravý čokoládovo-avokádový krém

Potrebujeme: 1 dozretý banán, 4 veľké sušené datle, 1 dozreté avokádo, 3 ČL kakaa, drobné ovocie na vrch

Postup: Všetky suroviny rozmixujeme kuchynským robotom dohladka. Podľa potreby a chuti pridáme viac kakaa a znova premiešame. Hotový krém premiestnime do pripravených pohárov a na vrch poukladáme drobné ovocie.

Zdroj: foodandwine.com, myrecipes.com, healthylittlefoodies.com