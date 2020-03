Varíme s Korzárom: Hovädzie na sušených slivkách, zemiakový šalát s fazuľkami

5. mar 2020 o 0:00 Anna Novotná

Hovädzie na sušených slivkách

Potrebujeme: 1 kg predného hovädzieho mäsa, 3 mrkvy, 2 strúčiky cesnaku, olej, 2 dl červeného vína, plechovku drvených paradajok, 2 bobkové listy, 1 kúsok celej škorice, 1 lyžička korenia garam masala, 150 g sušených sliviek

Postup: Mäso umyjeme, osušíme a nakrájame na kocky. V hrnci zohrejeme olej a mäso na ňom sprudka opečieme. Potom k nemu pridáme očistenú a nakrájanú mrkvu, na plátky nasekaný cesnak a drvené paradajky, Osolíme, okoreníme a zalejeme vínom. Pridáme bobkové listy, škoricu a korenie.

Keď sa víno odparí môžeme mäso priebežne podlievať vodou a necháme variť. Asi po hodine pridáme sušené slivky a ešte dusíme do zmäknutia. Pred podávaním vyberieme škoricu aj bobkové listy a môžeme servírovať.

Zemiakový šalát so zelenou fazuľkou

Potrebujeme: cca 1 kg šalátových zemiakov, 300 g zelenej fazuľky (ideálne je čerstvá, no môže byť aj mrazená), 2 cibule, soľ, 2 PL kryštálového cukru, 2 PL octu, 2 PL oleja, 2 dl vody, sterilizovanú kukuricu (nemusí byť)

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke, necháme ich vychladnúť, očistíme a nakrájame napríklad na kolieska. Očistenú zelenú fazuľku prekrojíme na menšie časti a krátko ju oblanšírujeme vo vriacej osolenej vode. Musí zostať trochu chrumkavá. Potom ju hneď schladíme v ľadovej vode, aby si zachovala farbu.

Očistíme cibuľu nakrájame na pásiky a orestujeme ju na oleji do sklovita. Pridáme cukor a keď sa rozpustí, zalejeme cibuľu 2 lyžicami octu. Pridáme vodu, soľ a necháme prevariť.

Nakrájané zemiaky dáme do misy, pridáme fazuľku a všetko zalejeme cibuľovo-octovým nálevom. Ak chceme, v tejto fáze môžeme pridať kukuricu. Premiešame a necháme vychladiť, pokojne môže postáť aj niekoľko hodín či dlhšie.

Tvarohovo-malinová pena

Potrebujeme: 250 ml smotany na šľahanie, 250 ml tučného hrudkovitého, 2 vaječné bielka, 1 PL práškového cukru, 1 vanilkový cukor, kondenzované maliny alebo kvalitný malinový džem, mrazené či čerstvé maliny na ozdobu

Postup: Smotanu vyšľaháme s jednou časťou práškového cukru a bielka poriadne vyšľaháme s druhou časťou práškového cukru. Hotovú šľahačku zmiešame s tvarohom a potom do zmesi pridáme vyšľahané bielka. Potom do zmesi zamiešame malinový džem alebo koncenzované maliny a naservírujeme do pohárov, ktoré ešte môžeme ozdobiť malinami.