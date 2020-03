Varíme s Korzárom: Jogurtové palacinky s banánom, dukátové buchtičky bez lepku

Inšpirácie do vašej kuchyne.

2. mar 2020 o 0:00 Anna Novotná

Školáci majú prázdniny, bude ich treba nakŕmiť, takto si zrejme povzdychla nejedna mama či babka. A čím potešiť ratolesti? Nuž, isto ocenia niečo sladké.

Bezlepkové dukátové buchtičky

Potrebujeme: Na cesto - 400 g bezlepkovej múky, 1 sušené droždie, 2 PL trstinového cukru, 50 g masla, 300 ml mlieka. Na krém – 800 ml mlieka, 40 g cukru, 1 zlatý klas, vanilkový lusk

Postup: V miske zmiešame múku, droždie a cukor. Potom pridáme vlažné mlieko, rozpustené maslo a vymiešame hladké cesto.

Necháme ho prikryté na teplom mieste kysnúť asi 45 minút. Potom máme dve možnosti ako ho upiecť. Môžeme ho rozvaľkať, uložiť na maslom potretý plech a tam ho pokrájať na malé kocky. Alebo z cesta odoberáme guľôčky a ukladáme ich vedľa seba na plech. Nachystané buchtičky potrieme olejom a upečieme vo vyhriatej rúre.

Z mlieka, zlatého klasu, cukru a vanilkovej dužiny uvaríme krém, ktorým budeme polievať upečené buchtičky.

Jogurtové palacinky s banánom

Potrebujeme: 180 g bieleho jogurt, 2 vajíčka, 2PL cukru, 1 vanilkový cukor, cca 100 g hladkej múky, štipku soli, banány a olej, med

Postup: Do misky dáme jogurt a vajíčka a dobre ich vymiešame. Potom postupne primiešame múku zmiešanú s práškom do pečiva a štipkou soli. Množstvo múky prispôsobujeme hustote cesta. To by malo byť o čosi hustejšie, ako pri klasických palacinkách.

Horúcu panvicu potrieme olejom a naberačkou na ňu dáme cesto. Hneď naň poukladáme kolieska banánu. Upečieme z oboch strán a pred podávaním ešte môžeme pokvapkať medom.

Tvarohové šúľance

Potrebujeme: 1 šálku hrudkovitého tvarohu, 1,5 šálky polohrubej múky, 1 vajce, štipku soli, maslo, mak a cukor na posypanie

Postup: Tvaroh vymiešame najskôr s vajcom a štipkou soli a potom do zmesi postupne zamiešavame múku, kým nám nevznikne cesto, ktoré sa nebude lepiť na ruky ani na varechu.

Rozdelíme si ho na jednotlivé časti, z nich si vytvarujeme dlhšie a tenšie šúľance, ktoré pokrájame na menšie a uvaríme v osolenej vode.

Ešte teplé ich polejeme roztopeným maslom, posypeme makom a práškovým cukrom.