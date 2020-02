Varíme s Korzárom: Tirolská polievka, kuracie s hráškom a fazuľkami, jogurtová bábovka

1. mar 2020 o 0:00 Anna Novotná

Tirolská polievka

Potrebujeme: hovädzie a koreňovú zeleninu na vývar, soľ, mleté čierne korenie + na knedličky: 300 g na malé kocky nakrájaného staršieho pečiva, 250 syra (môžu to byť aromatickejšie druhy), 400 ml mlieka, 2 cibule, 2 vajcia, petržlenovú vňať, muškátový oriešok, olej

Postup: Z hovädzieho mäsa, koreňovej zeleniny, soli a korenia uvaríme hovädzí vývar.

Kým sa bude polievka variť, pripravíme si knedličky.

Cibuľu nakrájame nadrobno a osmažíme ju na troche oleja na panvici. Potom ju necháme trochu vychladnúť a dáme do misky, kde ju zmiešame s kockami pečiva a nastrúhaným syrom. Pridáme nasekanú petržlenovú vňať, korenie, soľ, korenie, muškátový oriešok, vajíčka a vlažné mlieko. Chvíľu počkáme, kým mlieko nevsiakne do pečiva a potom zmes jemne rukami premiešame, nie je potrebné ju hniesť.

Postupne z nej vytvárame guľky, ktoré rukou sploštíme na hrubšie placky a osmažíme ich na plechu s olejom na miernom plameni.

Hotové knedličky dávame do taniera, zalejeme ich vývarom a podávame.

Kuracie na hrášku a fazuľkách

Potrebujeme: kuracie prsia, mrazený zelený hrášok, mrazené zelené fazuľky, soľ, mleté čierne korenie, rastlinný olej, lúpané mrazené mandle alebo kešu oriešky, pažítku, maslo, citrón

Postup: Hrášok a fazuľky necháme rozmraziť pri izbovej teplote, zatiaľ v hrnci zohrejeme osolenú vodu a keď začne vrieť, hodíme ich do nej na 5 minút. Potom ich scedíme, schladíme studenou vodou a necháme odkvapkať.

Umyté a osušené kuracie prsia osolíme a okoreníme a na panvici s olejom ich z oboch strán opečieme z každej strany. Mäso vyberieme, obalíme ho v nasekanej pažítke a necháme odpočívať.

Do panvice pridáme trochu masla a orestujeme na ňom fazuľkové struky a hrášok. Pokvapkáme ich citrónovou šťavou, osolíme, okoreníme a krátko podusíme. V druhej panvici si nasucho opražíme oriešky alebo mandle.

Hrášok a struky naservírujeme na taniere, posypeme ich orieškami a na to dáme celé, alebo na pásiky nakrájané kuracie prsia.

Jogurtová bábovka s mandľami

Potrebujeme: 400 g polohrubej múky, 230 g masla, 200 g práškového cukru, 1 vanilku, 125 g bieleho jogurtu, 4 vajíčka, 1 prášok do pečiva, 50 lúpaných mandlí, maslo a múku na vymazanie a vysypanie formy

Postup: Zmäknuté maslo vymiešame s cukrom, vanilkou a žĺtkami do peny. Do zmesi pridáme jogurt, múku zmiešanú s kypriacim práškom a nadrobno nasekané mandle. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a jemne ho primiešame do cesta.

To vylejeme do maslom vymastenej a múkou vysypanej formy a dáme na cca 50 minút piecť do rúry vyhriatej na 160 stupňov.