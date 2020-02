Varíme s Korzárom: Bryndzová polievka s klobásou, jogurtové placky, špaldová bublanina

Inšpirácie do vašej kuchyne.

24. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

Bryndzová polievka s klobásou

Potrebujeme: 250 g bryndze, 1 údenú klobásu, 50g údenej slaniny, 1 menšiu cibuľu, mletú červenú papriku, 0,5 l mlieka, 100 ml sladkej smotany, citrón, 1 strúčik cesnaku, soľ, čierne korenie, majoránku

Postup: V hrnci opražíme na kúsky nakrájanú slaninu a na masti, ktorú pustí orestujeme najemno nasekanú cibuľu. Potom k nim pridáme kolieska klobásy a chvíľu spolu popražíme.

Potom pridáme pretlačený cesnak, posypeme paprikou a zalejeme mliekom.

Do takto pripravenej polievky namrvíme bryndzu a varíme. Potom podľa chuti a konzistencie prilejeme smotanu, dosolíme, okoreníme a celkom na záver pridáme asi lyžicu masla na zjemnenie. Posypeme majoránkou a pokvapkáme citrónovou šťavou.

Jogurtové placky

Potrebujeme: 450 g hladkej múky, 1 lyžičku prášku do pečiva, 1/2 lyžičky sódy bikarbóny, 1 PL cukru, 200 g gréckeho jogurtu, 2 lyžice masla, 100 ml vlažnej vody

Postup: V miske zmiešame všetky ingrediencie okrem soli, s približne polovicou vody.

Cesto dôkladne prehnetieme, malo by byť lepivé a redšie. Vodu dopĺňame podľa potreby.

Keď sa cesto odlepuje od stien misky, tak pridáme soľ a ešte prepracujeme. Misku s cestom prekryjeme potravinárskou fóliou a odložíme do vypnutej trúby fermentovať na 8-12 hodín.

Potom misku vyberieme, z cesta si narobíme guľôčky vo veľkosti väčšej slivky, tie postupne rozvaľkáme a opečieme na panvici potretej maslom z oboch strán.

Špaldová bublanina

Potrebujeme: 6 vajec, 200 g trstinového cukru, 300 g hladkej špaldovej múky, 1 vanilkový struk, 1 lyžička nastrúhanej citrónovej kôry, 1 prášok do pečiva, 1 dl vody, 1 dl oleja, akékoľvek drobné ovocie, ktoré máme napríklad zamrazené z leta

Postup: Oddelíme žĺtky od bielkov. Z bielkov a štipky soli vyšľaháme tuhý sneh, žĺtky vymiešame s cukrom do peny, potom k nim pridáme olej a vodu. Múku zmiešame s dužinou vanilkového struku, kypriacim práškom a citrónovou kôrou a zamiešame ju do žĺtkovej zmesi. Napokon do cesta jemne primiešame sneh a cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech. Poukladáme naň ovocie a upečieme v rúre dozlatista.