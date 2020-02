Varíme s Korzárom: Rýchla cesnačka, medailóniky na hruškách, ananásový koláč

23. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

Rýchla cesnaková polievka s vajíčkom

Potrebujeme: 10 strúčikov cesnaku, 2 PL hladkej múky, 2 PL bravčovej masti, mletú sladkú papriku, rascu, 3 vajíčka, soľ, mleté čierne korenie, kurací (prípadne aj hovädzí) vývar

Postup: V hrnci roztopíme masť a opražíme na nej najskôr rascu, potom pridáme múku a mletú papriku. Odstavíme z ohňa a zalejeme trochou vody, pričom poriadne miešame. Do polievky pretlačíme cesnak, prilejeme asi jeden a pol litra vývaru a dáme variť.

Keď polievka začne vrieť, vlejeme do nej vajíčka, ktoré sme predtým poriadne rozšľahali vidličkou a dochutíme soľou a korením. Necháme prevrieť a odstavíme.

Bravčové medailóniky na hruškách

Potrebujeme: 2 bravčové panenky, 4 hrušky, 2 cibule, kúsok syra s modrou plesňou, maslo,

150 ml bieleho vína, mäsový vývar, 2 PL oleja, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Panenku nakrájame na medailóniky, ktoré z oboch strán osolíme a okoreníme. Potrieme ich olejom a necháme odstáť.

Zatiaľ očistíme hrušky, zbavíme ich jadrovníkov a pokrájame na štvrtinky. Očistenú cibuľu pokrájame na hrubšie plátky. V panvici zohrejeme maslo a najskôr na ňom opražíme cibuľu, potom k nej pridáme hrušky. Keď začnú karamelizovať podlejeme ich vínom a premiešame. Keď sa alkohol odparí, zalejeme hrušky vývarom, zakryjeme a ešte ich chvíľu podusíme a potom odstavíme.

Zatiaľ si na druhej panvici na troche oleja opečieme mäso zo oboch strán a postupne ho prekladáme k hruškám.

Mäso posypeme plesnivým syrom a keď sa rozpustí, môžeme podávať.

Ananásový koláč bez vajíčok

Potrebujeme: 1 zrelý ananás, 200 g cukru, 120 ml vody, 1/2 ČL mletého kardamonu, ½ ČL škorice, 50 g zmäknutého masla, 70 ml mlieka, 180 g hladkej múky, 1 ČL prášku do pečiva

Na polevu: 125 ml kyslej smotany alebo jogurtu, 4 PL práškového cukru, vanilkovú arómu

Postup: Ananás očistíme a pokrájame na kocky. Do hrnca dáme vodu so štvrtinou cukru a korením. Pridáme kocky ananásu a pomaly varíme, kým ananás trošku nezmäkne. Potom ho scedíme, šťavu si na chvíľu odložíme a ananás necháme vychladnúť.

Zmäknuté maslo zmiešame so zvyšným cukrom, pridáme mlieko a múku zmiešanú s práškom do pečiva. Vymiešame cesto, ktoré dáme do vymastenej a hrubou múkou vysypanej formy. Do cesta rozmiestnime ananásové kocky, koláč dáme do rúry vyhriatej na 180 stupňov a pečieme asi pol hodiny.

Hotový koláč popicháme vidličkou a polejeme sirupom, ktorý sa nám zvýšil z varenia ananásu.

Vymiešame smotanu s cukrom a arómou a tento krém servírujeme ku koláču.