Pečieme s Korzárom maškrty: Jablkové jednohubky, malé grepové cheesecaky

Inšpirácie do vašej kuchyne.

21. feb 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Fašiangy sa chýlia k svojmu záveru a pred sebou máme posledný víkend, ktorý by mal patriť bujarej zábave, hodovaniu a aj karnevalom. Ak chcete svojich fašiangových hostí, alebo deti jašiace sa v maskách pohostiť niečim drobným a sladkým, tu je zopár nápadov.

Jablkové jednohubky

Potrebujeme: 4 veľké jablká, 300 g karameliek, 2 PL vody, 350 g roztopenej čokolády, najemno nasekané orechy, rozmrvené keksy alebo iná posýpka podľa chuti

Postup: Jablká ošúpeme a odstránime jadierka. Okrúhlym vykrajovačom na melón vykrojíme z jabĺk guľôčky, prípadne ich nakrájame na menšie kocky. Každý kúsok napichneme na špáradlo a poukladáme ich na plech vyložený papierom na pečenie. Papierovou utierkou odsajeme z jabĺk všetku prebytočnú šťavu a odložíme ich do chladničky.

Karamelky zmiešame v malej rajnici s vodou a na malom ohni ich pomaly za stáleho miešania roztopíme. Keď je karamel hladký, odstavíme ho zo sporáka a z chladničky vyberieme jablkové kúsky. Opäť z nich papierovou utierkou odsajeme všetku prebytočnú šťavu a obalíme ich v karamelovej omáčke. Pracujeme rýchlo. Jablkové kúsky necháme aspoň na 20 minút stuhnúť v mrazničke. Tesne pred uplynutím času roztopíme v mikrovlnke čokoládu. Následne do nej ponárame zachladené jablkové kúsky, ktoré ešte obalíme v orechovej alebo sušienkovej posýpke. Pred podávaním ešte raz necháme dobre zatuhnúť v chladničke.

Grapefruitové mini cheesecaky

Potrebujeme: 36 neplnených okrúhlych vanilkových sušienok, 450 g krémového syra izbovej teploty, 3/4 š cukru, 2 vajíčka, 4 PL šťavy z červeného grapefruitu, 3 š pokrájaných grapefruitových mesiačikov, 2 š jahodovej polevy, šľahačka (voliteľné)

Postup: Plech na muffiny vyložíme papierovými košíčkami a na ich dno položíme vanilkový keks. V samostatnej miske vymiešame dohromady krémový syr, cukor, vajíčka a šťavu z grapefruitu. Zmesou naplníme muffinove košíčky do polovice. Vložíme do rúry rozohriatej na 180 stupňov a pečieme 15 až 20 minút. Po upečení necháme koláčiky úplne vychladnúť. Kúsky grapefruitu premiešame s jahodovou polevou a poukladáme na vrch košíčkov. Podávame so šľahačkou,

Tradičné šišky

Potrebujeme: 650 g hladkej múky, 250 ml vlažnej vody, 2 PL kryštálového cukru, 30 g droždia, 30 g roztopeného masla, 2 žĺtky, 2 PL rumu, šťavu a kôru z jedného citróna, štipku soli, olej na vysmážanie, práškový cukor na posypanie

Postup: Z vlažnej vody, cukru a droždia urobíme kvások, ktorý necháme niekoľko minút v teple podkysnúť. Do kvásku postupne primiešame citrónovú šťavu a kôru, rum, žĺtky, rozpustené maslo a nakoniec múku a soľ. Vypracujeme cesto, ktoré necháme v teple vykysnúť. Hotové cesto vyklopíme na dosku, mierne ho vyvaľkáme a vykrojíme okrúhle šišky. Necháme ich chvíľku podkysnúť, urobíme v ich strede prstom jamku a vysmažíme v rozpálenom oleji najskôr jamkou nadol a potom z druhej strany dozlatista. Hotové šišky môžeme naplniť džemom alebo ovocnou penou. Tú si pripravíme tak, že použijeme bielky, ktoré sa nám zvýšili z prípravy šišiek. Dáme ich do misky spolu s 200 g práškového cukru a nad parou vyšľaháme hustý sneh. Necháme ho vychladnúť a potom doň zamiešame cca 2 PL ovocného džemu.