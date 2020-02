Varíme s Korzárom a zázvorom: Rezne, ázijská kuracia polievka, teplý šalát

Inšpirácie do vašej kuchyne.

19. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

V čase, kedy okolo nás zúria vírusy a bacily, je potrebné posilniť imunitu, napríklad aj zázvorom. A keď ho zakomponujete do chutného jedla, bude to o to príjemnejšie.

Ázijská kuracia polievka so zázvorom

Potrebujeme: 500 g kuracieho mäsa (prsíčok), 1 cibuľu, 50 g čerstvého zázvoru, sójovú omáčku, 200 g čínskej kapusty, 2 jarné cibuľky, soľ, čerstvý koriander, čili papričku

Postup: Do hrnca dáme očistené a umyté mäso, cibuľu aj so šupkou, ktorú môžeme prekrojiť na polovice, zázvor nakrájaný na plátky, asi lyžicu sójovej omáčky a všetko zalejeme vodou.

Keď polievka začne vrieť, pozbierame z nej penu a potom ju varíme na miernom ohni, kým nezískame dostatočne silný vývar.

Ten potom precedíme cez sitko. Mäso si natrháme pomocou vidličky a dáme ho do precedeného vývaru, ktorý dáme na mierny plameň. Pridáme nakrájanú čínsku kapustu, jarnú cibuľku, nakrájanú čili papričku aj koriander a vypneme.

Podávame s ryžovými, alebo aj s klasickými rezancami.

Rezne s jogurtom a zázvorom

Potrebujeme: akékoľvek plátky mäsa (bravčové karé, kuracie či morčacie prsia), biely jogurt, lyžička dijonskej horčice, kúsok zázvoru (podľa toho, či ideme robiť viac alebo menej porcií), soľ, mleté čierne korenie, cesnak, sladkú mletú papriku, olej

Postup: Plátky mäsa naklepeme, osolíme a okoreníme. V jednej miske zmiešame nastrúhaný zázvor, dijonskú horčicu a pretlačený strúčik cesnaku. Zázvorovou zmesou potrieme z jednej strany každý plátok mäsa a naukladáme ich do misky. Jogurt zmiešame so sladkou paprikou, trochou korenia a zalejeme pripravené rezne. Necháme ich odležať a potom ich na panvici opečieme na oleji.

Teplý mrkvovo-zázvorový šalát

Potrebujeme: 6 ks mrkvy, 2 PL olivového oleja, 2 lyžičky strúhaného zázvoru, soľ, mletú rímsku rascu, kešu oriešky, sójovú omáčku, med, citrón

Postup: Mrkvu očistíme a pomocou škrabky nakrájame na tenké pásiky, prípadne ju môžeme nakrájať alebo nastrúhať. Zázvor nastrúhame na hrubom strúhadle.

Na panvici zohrejeme olej a najskôr na ňom orestujeme zázvor. Potom pridáme mrvu, osolíme, posypeme rascou a podlejeme asi decilitrom vody. Dusíme, kým sa voda neodparí a mrkva nezmäkne, čo by nemalo trvať viac ako päť minút.

Potom mrkvu ochutíme sójovou omáčkou, troškou medu a pokvapkáme citrónom.

V druhej panvici nasucho osmažíme oriešky, ktoré potom pridáme do hotového šalátu.