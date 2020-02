Varíme s Korzárom: Pečienky na jablkách, šošovicová polievka s kapustou

Inšpirácie do vašej kuchyne.

18. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

Šošovicová polievka s kyslou kapustou

Potrebujeme: 100 g šošovice, 250 g kyslej kapusty, 10 g sušených húb, 250 ml kyslej smotany, 2 PL hladkej múky, soľ, bobkový list, mleté korenie

Postup: Šošovicu vopred namočíme, najlepšie na noc, prípadne na niekoľko hodín. Potom ju dáme do hrnca aj s vodou, v ktorej bola namočená a prilejeme asi liter vody. Pridáme umyté huby, bobkový list, kyslú kapustu, trochu soli aj korenia a všetko spolu varíme, kým nebudú jednotlivé ingrediencie mäkké.

Potom zmiešame smotanu s múkou a vlejeme ju do polievky, ktorú podľa potreby dosolím a už len krátko povaríme.

Pečienky na jablkách a cibuli

Potrebujeme: 400 g bravčovej pečene, prípadne môžu byť aj kuracie pečienky, 2 jablká, 1 cibuľu, olej, štipku škorice, 2 PL paradajkového pretlaku, soľ, mleté čierne korenie, olej, 1 dl červeného vína, cukor

Postup: Pečienky nakrájame a najskôr ich sprudka opečieme na troche oleja a odložíme do tepla. Do výpeku dáme asi malú lyžičku cukru a necháme ho skaramelizovať. Potom k nemu pridáme mesiačiky nakrájanú cibuľu a osmažíme ju. Keď zmäkne, dáme do panvice nakrájané jablká. Podlejeme ich vínom a dusíme, kým nezmäknú. Kto má rád výrazné chute, môže si pridať štipku škorice. Napokon pridáme paradajkový pretlak, premiešame a vrátime späť pečienky. Na záver ich osolíme a okoreníme.

Chrumkavý zeleninový pekáč

Potrebujeme: menšie cvikly, mrkvu, petržlen, ružičkový kel, malé zemiačiky, prípadne inú obľúbenú zeleninu, soľ, mleté čierne korenie, štipku škorice, sušený zázvor, olej, rascu

Postup: Zeleninu ošúpeme a nakrájame na hrubšie hranolky, prípadne na kolieska. Dáme ich do misy a pridáme pár lyžíc oleja, soľ a všetky koreniny. Zeleninu necháme postáť a potom ju naložíme na plech potretý olejom.

Upečieme v rúre vyhriatej na 200 stupňov tak, aby bola mäkká, no zároveň chrumkavá. Chutí ako príloha k mäsu aj ako samostatná večera, napríklad s obľúbeným dressingom.