Varíme s Korzárom: Panenka v zemiakovej kaši, bravčová panvička, rybie filé s hubami

Inšpirácie do vašej kuchyne.

10. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

Bravčová panvička

Na prípravu môžeme použiť hlbšiu panvicu vhodnú do rúry, alebo zapekaciu misku.

Potrebujeme: ¾ kg bravčového karé, ½ kg menších zemiakov, 3 strúčiky cesnaku, 1 konzervované paradajky, 4 mrkvy, soľ, korenie na pečené bravčové, olej, mleté čierne korenie, sladkú, prípadne aj pálivú červenú papriku, petržlenovú vňať

Postup: Mäso nakrájame na plátky a dáme do misky. V dvoch lyžiciach oleja rozmiešame korenie na mäso, papriku aj soľ a vylejeme to na mäso. Dobre to premiešame a potom mäso opečieme na panvici zo všetkých strán. Potom ho na chvíľu odložíme bokom.

Do panvice s vyššími okrajmi alebo zapekacej misky dáme na dno konzervované paradajky, na to pretlačíme cesnak, osolíme, okoreníme a premiešame. Na to dáme nakrájané mrkvy aj zemiaky a napokon na vrch poukladáme opečené mäso, ktoré prelejeme výpekom.

Panvicu zakryjeme alobalom a dáme upiecť do rúry zohriatej na 180 stupňov. Asi po 40 minútach alobal odkryjeme, aby jedlo chytilo zlatistú kôrku.

Rybie filety s hubovou omáčkou

Potrebujeme: rybie filety, soľ, korenie na ryby, čerstvý alebo sušený kôpor, maslo, 5-6 väčších šampiňónov, 1 šľahačkovú smotanu, 50 ml bieleho vína, 1 limetku, mleté čierne korenie, štipku hubového korenia

Postup: Maslom potrieme zapekaciu misku a poukladáme do nej rybie filety. Posypeme ich korením na ryby, osolíme a pokvapkáme limetkovou šťavou.

Na panvici zohrejeme trochu masla a orestujeme na ňom šampiňóny nakrájané na plátky. Osolíme ich, okoreníme, podlejeme vínom a keď sa odparí, preložíme ich na pripravené ryby.

V smotane rozmiešame trochu soli, štipku hubového korenia, trochu kôpru a vylejeme to do zapekacej misky.

Všetko dáme asi na pol hodiny zapiecť do vyhriatej rúry.

Panenka v kaši

Potrebujeme: 1 bravčovú panenku, soľ, mleté čierne korenie, olej, asi kilo zemiakov, 100 ml mlieka, strúhaný tvrdý syr, trochu rozmarínu, pridať môžeme aj hrsť v oleji naložených sušených paradajok

Postup: Zemiaky nakrájame a dáme variť do osolenej vody.

Kým sa uvaria, umyjeme a odblaníme si panenku. Osušíme ju, potrieme olejom, osolíme a okoreníme. Takto pripravené mäso opečieme zo všetkých strán na panvici, kým nebude mať zlatistú kôrku.

Uvarené zemiaky scedíme, popučíme (nemixujeme) a zmiešame ich s teplým mliekom. Pridáme k nej asi 100 g strúhaného syra, prípadne aj nadrobno nakrájané sušené paradajky a dochutíme ak je to potrebné.

Kašu naložíme do zapekacej misky, do nej zatlačíme opečenú panenku a dáme ešte asi na 15 minút do rúry vyhriatej na 250 stupňov.