Varíme s Korzárom zemiakové dobroty: Závin s mäsom a špenátom, pizza pepperoni

Inšpirácie do vašej kuchyne.

8. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

Zemiaková roláda

Potrebujeme: 6 veľkých zemiakov, 2 šálky strúhaného parmezánu, soľ, olivový olej, 1 cibuľu, pol kila mletého mäsa, 1 konzervované paradajky, petržlenovú vňať, sladkú červenú papriku, mleté čierne korenie, asi dve hrste špenátových listov, 2 strúčiky cesnaku, 1 šálku syra ricotta, prípadne nejaký podobný krémový typ, 1 šálku strúhanej mozzarelly

Postup: Zemiaky ošúpeme a nakrájame na tenké kolieska. Plech vystelieme papierom a posypeme ho jednou šálkou parmezánu. Na syr potom tesne vedľa seba poukladáme plátky zemiakov, osolíme ich a posypeme druhou šálkou parmezánu. Dáme to upiecť do stredne vyhriatej rúry asi na pol hodiny. Zemiaky nesmú byť upečené príliš, nemali by byť chrumkavé.

Zatiaľ si v panvici zohrejeme trochu oleja a osmažíme na ňom nakrájanú cibuľu. Potom k nej pridáme mleté mäso a keď sa zatiahne tak pridáme paradajky, korenie, mletú papriku, soľ, pretlačený cesnak a petržlenovú vňať. Mäso odstavíme.

Na druhej panvici zohrejeme trochu oleja a orestujeme na ňom špenát, osolíme ho, pridáme trochu cesnaku, odstavíme a vmiešame syr.

Na upečenú zemiakovú placku potom navrstvíme mäso, na to syrovo-špenátovú zmes, všetko posypeme mozzarellou a pomocou papiera, na ktorom sme piekli zemiaky všetko zrolujeme. Dobre zatlačíme a môžeme pokrájať na porcie.

Pizza pepperoni zo zemiakov

Potrebujeme: niekoľko stredne veľkých zemiakov, soľ, mleté čierne korenie, sušené oregano, strúhanú mozzarellu, plátky pikantnej salámy, salsu či podobnú paradajkovú omáčku vhodnú na pizzu, lístky bazalky

Postup: Zemiaky nakrájame na plátky a dáme ich do misky. Pridáme k nim soľ, mleté čierne korenie, oregano a paradajkovú omáčku tak, aby sa ňou zemiaky pekne obalili.

Ochutené zemiaky dáme do panvice a urovnáme tak, aby pekne prekryli dno. Posypeme ich mozzarellou a na vrch poukladáme salámu. Kto má rád, môže si pridať aj kúsky zelenej papriky a všetko dáme do rúry zapiecť asi na 45 minút. Pred podávaním ozdobíme lístkami bazalky.

Zemiakový šalát s kaparami a slaninou

Potrebujeme: 500 g zemiakov, 150 g bieleho jogurtu, 2 - 3 PL majonézy, sterilizované kapary, citrónovú šťavu, soľ, mleté čierne korenie, petržlenovú vňať alebo kôpor, slaninu

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke, necháme ich ochladnúť a potom ich ošúpeme. Potom ich nakrájame podľa vlastných predstáv, môžu byť na plátky alebo kocky. Zmiešame jogurt s majonézou, citrónovou šťavou, korením a soľou a týmto dresingom polejeme zemiaky. Posypeme ich kaparami, vňaťou či kôprom a na záver pridáme opražené kúsky slaniny.