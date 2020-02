Varíme s Korzárom sladké raňajky: Banánové wafle, palacinky, francúzsky toast

Inšpirácie do vašej kuchyne.

5. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

Americké palacinky

Potrebujeme: 200 g hladkej múky, 100 g polohrubej múky, 2 vajíčka, 400 ml mlieka, ½ balíčka prášku do pečiva, 20 g masla, 1 PL cukru, štipku soli, olej, na poliatie maslo a med

Postup: V miske zmiešame múku, soľ, prášok do pečiva a potom k nej pridáme vajíčka a premiešame. Za stáleho miešania pridávame mlieko a napokon aj roztopené maslo.

Zmes vyšľaháme dohladka a cesto necháme niekoľko minút oddýchnuť.

Zatiaľ si zohrejeme panvicu, potrieme ju olejom a naberačkou na ňu postupne dávkujeme cesto a pečieme hrubé palacinky, ktoré by mali vyzerať podobne ako naše lievance, to znamená, že by mali mať hrúbku asi pol centimetra.

Keď je palacinka z jednej strany upečená dohneda obrátime ju, upečieme z druhej strany a hneď servírujeme, kým sú ešte teplé. Polejeme si ich roztopeným maslom a medom či javorovým sirupom a ozdobíme ovocím.

Francúzske toasty

Potrebujeme: plátky bieleho toastového chleba alebo vianočky, vajíčka, smotanu alebo plnotučné mlieko, 1-2 balíčky vanilkového cukru, práškový cukor, olej

Postup: Vajíčka dobre vyšľaháme vidličkou a postupne k nim zamiešame trochu smotany, vanilkový aj práškový cukor. Plátky chleba alebo vianočky namáčame do vajíčkovo-smotanovej zmesi. Opečieme ich z oboch strán na troche rozohriateho oleja s maslom z oboch strán. Toasty podávame ešte teplé s roztopeným maslom a posypané práškovým cukrom.

Banánové wafle

Potrebujeme: 240 g masla, 2 zrelé banány, 200 ml kyslej smotany, 2 vajíčka, 300 ml mlieka, 260 g hladkej múky, pol balíčka prášku do pečiva, 4 PL kryštálového cukru

Postup: Banány roztlačíme v miske a postupne k nim primiešame kyslú smotanu a vaječné žĺtky. Za stáleho šľahania prilejeme rozpustené a trochu vychladnuté maslo, mlieko a múku zmiešanú s práškom do pečiva a cukrom. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a ten na záver primiešame do cesta.

Pomocou waflovača upečieme wafle, ktoré servírujeme ozdobené ľubovoľnou prílohou.