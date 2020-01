Pečieme s Korzárom pre deti: Domáci Brumík, Kinder mliečny rez, kokosové Bueno

Inšpirácie do vašej kuchyne.

31. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná

Dnes deti prinesú domov výsledky polročného snaženia sa v školských laviciach. A za to si predsa zaslúžia odmenu. Čo im tak nachystať známe maškrty len v domácom prevedení?

Domáci Brumík

Potrebujeme: 100 g špaldovej celozrnej múky, 1 vajce, 30 g masla, 60 ml mlieka, ½ ČL prášku do pečiva, 60 g trstinového cukru, 1 ČL kakaa, 50 g čokolády, maslo a múka na vymazanie formy

Postup: Maslo vymiešame s cukrom, pridáme vajce, mlieko a opäť premiešame. Do zmesi pridáme múku a prášok do pečiva, vďaka čomu vznikne hustejšie cesto. Časť cesta si oddelíme do menšej misky a zmiešame ju s kakaom. Formičky na medvedíky poriadne vymastíme a pomúčime, dáme do nich kakaové cesto, ktoré potom opatrne prekryjeme zvyšným cestom asi 0,5 cm pod okraj formy. Do každého medvedíka vložíme malý kúsok čokolády a dobroty dáme piecť do rúry vyhriatej na 175 °C na 15 až 20 minút.

Ak nemáme formičky na medvedíkov, pokojne môžeme použiť malé bábovkové či iné formičky.

Kinder mliečne rezy

Potrebujeme: 4 vajíčka, 80 gramov cukru, 20 ml mlieka, 100 ml oleja, 4 PL polohrubej múky, 2 PL kakaa, 2 PL medu, 1 lyžičku prášku do pečiva

Na plnku: 1 šľahačkovú smotanu, vaničku jemného tvarohu, 1 vanilkový cukor

Postup: V miske vyšľaháme žĺtka s cukrom, pridáme kakao, múku a prášok do pečiva a dobre premiešame. Bielka vyšľaháme do hustej peny a po častiach primiešavame do tmavého cesta.

Cesto vylejeme na vymastený plech a upečieme pri teplote 180 stupňov.

Kým sa cesto pečie, pripravíme si plnku. Vyšľaháme si smotanu do tuhej šľahačky, pridáme k nej jemný tvaroh a dochutíme vanilkovým, prípadne aj práškovým cukrom.

Upečené cesto necháme poriadne vychladiť a rozdelíme ho na dve polovice. Jedno cesto pokvapkáme mliekom, nanesieme krém a priklopíme druhým. Koláč dáme na hodinu do chladničky stuhnúť a potom ho nakrájame na rezy.

Domáce Bounty tyčinky

Potrebujeme: dve mliečne čokolády, 3 hrnčeky kokosu, 1 hrnček salka

Postup: Kokos vysypeme do misky a zalejeme ho salkom. Všetko dobre premiešame a necháme chvíľu postáť.

Na plech alebo veľkú tácku dáme papier na pečenie a z kokosovej hmoty rukami vytvarujeme tyčinky. Pokojne to však môžu byť aj guľky. Dáme ich na polhodinu do mrazničky a zatiaľ si

rozpustíme mliečnu čokoládu. Necháme ju mierne ochladnúť a potom do nej máčame kokosové tyčinky, ktoré necháme na mriežke odkvapkať a zatuhnúť.