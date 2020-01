Varíme s Korzárom: Panenka s vínovými jablkami, tekvicový závin, nutelové poháre

Inšpirácie do vašej kuchyne.

30. jan 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Bravčová panenka s vínovými jablkami

Potrebujeme: 2 bravčové panenky, 3 jablká, 200 ml červeného vína, 3 PL oleja, 2 PL dijonskej horčice, 2 PL medu, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Najskôr si musíme s dostatočným časovým predstihom pripraviť jablká. Umyjeme, ich, vykrojíme jadierka a nakrájame na mesiačiky. Zalejeme ich vínom a necháme 2 hodiny postáť.

Panenky osušíme, potrieme horčicou a sprudka opečieme na panvici s trochou oleja z každej strany na oleji. Mäso vyberieme nabok a necháme asi 10 minút postáť. Potom ho pokrájame na hrubé plátky a uložíme do zapekacej misy. Panenku pokvapkáme medom, podlejeme vínom, osolíme, okoreníme a poukladáme na ne jablká. Dáme do vyhriatej rúry asi na 10 -15 minút.

Tekvicový závin

Potrebujeme: 200 g hokkaido tekvice, 4 vajíčka, 120 g polohrubej múky, 2 ČL prášku do pečiva, 250 g smotanového syra (mascarpone), 1 citrón, nasekanú pažítku, štipku sušeného kôpru, sušenú šunku alebo prosciutto, tekvicové jadierka, strúhaný parmezán

Postup: Tekvicu umyjeme, rozpolíme, jadrá vydlabeme lyžicou a dužinu nakrájame na malé kúsky. Povaríme ju vo vriacej osolenej vode asi 10 minút. Vyberieme, scedíme a necháme trochu ochladnúť. Potom ju rozmixujeme na kašu.

Žĺtky oddelíme od bielkov a vyšľaháme ich do krémovej konzistencie. Pridáme k nim múku, prášok do pečiva, štipku soli aj tekvicové pyré. Napokon primiešame sneh z bielkov a výsledné cesto rozotrieme na plech s papierom na pečenie. Upečieme vo vyhriatej rúre, potom necháme trochu ochladnúť a vyklopíme na utierku.

Zatiaľ si pripravíme syrovú náplň - syr zmiešame s nastrúhanou citrónovou kôrou, soľou, korením a bylinkami.

Papier z upečeného cesta opatrne stiahneme a natrieme naň syrovú náplň. Trochu si necháme na záverečné zdobenie.

Na to poukladáme plátky prosciutta alebo sušenej šunky, posypeme parmezánom a zrolujeme. Závin zabalíme do potravinárskej fólie, dáme asi na pol hodiny do chladničky. Potom ho ešte zľahka natrieme zvyškom syrovej nátierky, posypeme tekvicovými jadierkami a nakrájame.

Dezertné párty poháre s nutelou

Potrebujeme: dezertné poháriky, 20 čokoládových sušienok, 2 PL roztopeného masla, 340 g krémového syra (alebo roztierateľného tvarohu), 1 š nutely, 1 š práškového cukru, 4 a 1/2 š šľahačkovej smotany.

Postup: Sušienky rozdrvíme na drobné omrvinky. Odmeriame 1 šálku, ktorú odložíme bokom a k zvyšku prilejeme roztopené maslo. Zmes dobre premiešame a po 1 čajovej lyžičke pridávame na dno každého pohára. Zvyšnú zmes odložíme na ozdobu.

Tyčovým mixérom rozmixujeme nutelu a krémový syr dohladka. Postupne po troche pridáme cukor a dobre ho vmiešame do sladkého krému. Ručným šľahačom v samostatnej miske vyšľaháme šľahačku dotuha. Odložíme si z nej asi 100 g a zvyšok spolu so šálkou rozdrvených sušienok jemne vmiešame do krému. Vzniknutú plnku premiestnime do cukrárskeho vrecka a rovnomerne ňou plníme pripravené poháre. Na vrch ešte pridáme odloženú šľahačku, ktorú posypeme zvyšnou sušienkovou zmesou. Pred podávaním udržujeme zachladené.