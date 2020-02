Varíme s Korzárom dobroty tučného utorka: Škandinávska sladká Semla, polievka feijoada

25. feb 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Keď sa čas zábav a výdatných jedál priblíži ku koncu, treba sa s ním nielen patrične rozlúčiť, ale aj spotrebovať všetky suroviny, na ktoré neradno počas pôstu ani pomyslieť. V tomto duchu sa niesol posledný fašiangový utorok pred Popolcovou stredou vo viacerých krajinách. A hoci sa jedlá od seba v mnohom líšia, jedno mali spoločné: nikto pri nich nerátal kalórie, no každý si ich užíval až do posledného sústa.

Taliansko, Benátky: Frittelle

Typické benátske jedlo, ktoré sa podáva len počas karnevalovej sezóny, sa nazýva frittelle. Vyzerajú ako malé vyprážané guľôčky, obyčajne sú plnené a obalené cukrom. Pripravujú sa v rozličných chuťových variáciách, no tie benátske obvykle obsahujú sušené hrozienka a píniové oriešky, ktoré sú vmiešavané priamo do cesta. Nie je však nič neobvyklé nájsť ich aj naplnené ovocím či sladkým krémom.

Potrebujeme: 2 š hladkej múky, 2/3 š cukru, 1 balíček prášku do pečiva, 2 vajíčka, 1 a 1/2 š mlieka, 1 PL masla, štipka soli, hrozienka namočené v rume

Postup: Vo väčšej miske spolu zmiešame všetky suroviny okrem hrozienok tak, aby vzniklo cesto. Nakoniec prisypeme aj hrozienka, prípadne aj citrónovú kôru podľa chuti. Z cesta tvarujeme pomocou dvoch lyžíc malé guľôčky, ktoré vyprážame v rozohriatom oleji. Cesto sa počas pečenia nafúkne a treba ho pootáčať, aby bolo urobené rovnomerne. Hotové guľôčky vyberieme z oleja, necháme ich odkvapkať a obalíme v kryštálovom cukre.

Brazília, Rio de Janeiro: Feijoada

Počas najväčšieho karnevalu na svete je zvykom najesť sa dosýtosti mäsa vo všetkých možných podobách, je to spôsob prípravy na blížiaci sa pôst, pri ktorom konzumácia mäsa nebola povolená. Brazílčania si v tomto čase radi užívajú svoje národné jedlo feijoadu, teda hustú polievku z fazule, hovädzieho a bravčového mäsa. Pri príprave sa nekladú medze ani fantázii, a tak sa v nej dajú nájsť aj párky alebo chvosty a nôžky z prasaťa.

Potrebujeme: 1 kg malých čiernych fazúľ, 3 PL masti alebo oleja, 100 g slaniny, 100 g sušeného hovädzieho mäsa, 150 g údeného bravčového pliecka, 150 g rebierok, 2 prasačie nôžky a 1 ucho, 150 g klobásy typu chorizo, 150 g bravčovej klobásy, 2 väčšie cibule, 6 strúčikov cesnaku, 3 bobkové listy, 1 čili paprička, šťava z 1 – 2 pomarančov, 3 PL nasekanej petržlenovej vňate, ryža a plátky pomaranča ako príloha

Postup: Údené mäso spolu s fazuľami namočíme aspoň deň vopred do vody tak, aby boli všetky suroviny úplne ponorené. Medzitým vodu raz vymeníme. Pripravíme si veľký hrniec, v ktorom predvaríme fazuľu v tej vode, v ktorej bola po výmene namočená spolu s údeným mäsom. V hlbokej panvici na troške oleja alebo masti opečieme slaninku dochrumkava a pridáme ju k fazuli. Potom do panvice prilejeme trocha oleja a opečieme klobásy, ktoré po vybratí taktiež pridáme do hrnca. Vo výpeku z klobásy opečieme cibuľu a cesnak a aj to pridáme k fazuli. Hrniec následne naplníme vodou tak, aby jej bolo zhruba dvakrát toľko ako fazule. Vhodíme doň ešte bobkové listy a čili a zmes privedieme k varu. Dusíme asi 40 minút až hodinu, alebo kým všetko nezmäkne. Potom pridáme pomarančovú šťavu (kto chce, môže aj biely rum) a necháme dusiť ešte 10 minút. Podávame s ryžou a plátkami pomaranča.

Veľká Británia: Palacinky

Deň pred Popolcovou stredou je vo viacerých krajinách nazývaný aj ako tučný utorok. Bol to posledný deň pred začínajúcim sa 40-dňovým pôstom, kedy mali kresťania poslednú možnosť minúť zásoby surovín, ktoré počas nasledujúceho obdobia konzumovať nesmeli. Okrem mäsa sa mnohí zriekali aj mliečnych produktov, vajec a živočíšneho tuku. Najjednoduchšou aj najpraktickejšou možnosťou teda boli pre Britov palacinky, obsahujúce okrem mäsa všetky spomínané suroviny. Preto je tučný utorok vyhlásený tiež za Svetový deň palaciniek.

Potrebujeme: 225 g hladkej múky, štipka soli, 2 veľké vajíčka, 600 ml mlieka, 2 PL masla plus niečo na panvicu

Postup: Múku preosejeme do veľkej misky a pridáme k nej soľ. Do jej stredu urobíme malú jamku, do ktorej vyklepneme vajíčka. Pridáme polovicu mlieka a 2 lyžice masla. Spoločne všetko dobre rozmiešame. Nakoniec vlejeme aj zvyšné mlieko, cesto ešte raz premiešame a necháme ho odstáť asi 15 minút. V panvici na palacinky necháme roztopiť štipku masla. Keď bude dobre rozohriata, dáme do jej stredu časť cesta a krúživým pohybom ho necháme rozliať sa až po okraje. Pečieme dozlatista z oboch strán. Britské palacinky sa tradične podávajú skrútené, posypané cukrom a pokvapkané citrónovou šťavou.

Škandinávia: Semla

Mnoho krajín svoje obľúbené jedlá nepripravuje len vo vyhradených dňoch, ale radi si ich doprajú počas celého roka. Švédska semla je typickým príkladom. Pôvodne sa konzumovala len na tučný utorok, ale odkedy Škandináviu zasiahla vlna reformácie, ktorá so sebou priniesla uvoľnenie mravov, prestalo sa dbať na toto pravidlo tak striktne. Dnes si semlu Škandinávci vychutnávajú prakticky kedykoľvek, stále však zostáva typickým jednom tučného utorka.

Potrebujeme: 2 ČL sušeného droždia, 1/2 š vlažnej vody, 1/3 š plus 1/2 ČL cukru, 1/2 š teplého mlieka, štipka soli, 1 zľahka rozšľahané vajíčko, 1 ČL kardamómu, 4 š hladkej alebo chlebovej múky, 1 vaječný žĺtok a 1 PL smotany na potretie

Plnka: 1 čerstvý vaječný bielok, 1/2 š mletých mandlí, 3/4 š práškového cukru

Na vrch: Šľahačka, práškový cukor na posypanie

Postup: Najprv si vyrobíme kvások zmiešaním vlažnej vody, droždia a 1/2 ČL cukru vo väčšej miske. Necháme odstáť pár minút, kým zmes nezačne rásť. V samostatnej miske rozmiešame roztopené maslo a rozbité vajíčka a zmes pridáme ku kvásku. Prisypeme kardamón, múku, 1/3 š cukru a soľ a vypracujeme cesto. Hotové ho prikryjeme a necháme podkysnúť na dvojnásobný objem. Potom ho zľahka udrieme päsťou, počkáme 5 minút a rozdelíme ho na 15 až 18 rovnako veľkých častí, ktoré vytvarujeme do žemličiek. Tie poukladáme na plech vyložený silikónovou podložkou v dvojcentimetrových rozostupoch a necháme ich ešte hodinu a pol až dve podkysnúť. Potom ich potrieme žĺtkom zmiešaným so smotanou a pečieme v rúre rozohriatej na 180 stupňov asi 20 minút dozlatista. Upečené žemle vyberieme z rúry a necháme vychladnúť na mriežke.

Medzitým vyšľaháme vaječný bielok dotuha a jemne k nemu vmiešame mleté mandle a práškový cukor. Prikryjeme a necháme bokom. Z vychladených žemličiek odkrojíme vrch do kužeľa tak, aby v strede zostalo viac miesta na plnku. Cukrárskym vreckom s tenkým špicom naplníme vnútro žemličky bielkovou plnkou, na vrch nastriekame šľahačku a prikryjeme odkrojeným vrchom.