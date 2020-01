Varíme s Korzárom chuťovky na párty: Prasiatka v perinke, slaninovo-čedarové košíčky

Inšpirácie do vašej kuchyne.

18. jan 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Bruschetty s kozím syrom a čerešňovým džemom

Potrebujeme: 2 šálky rozštvrtených odkôstkovaných čerešní, 2 PL extra panenského olivového oleja, 3 PL balzamikového octu, 4 PL medu, 2 ČL mletého červeného korenia, štipka soli, štipka muškátového orieška, 1 ČL čerstvého tymianu (voliteľné), 1 francúzska bageta nakrájaná na šikmé kolieska, strúčik cesnaku, 1 balenie kozieho syra

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a všetky suroviny okrem francúzskej bagety a kozieho syra vhodíme do sklenenej zapekacej nádoby s rozmermi približne 20 x 20 centimetrov. Premiešame, rozložíme rovnomerne po dne a pečieme v rozohriatej rúre asi 30 minút alebo kým džem nie je zredukovaný. Počas pečenia ich každých 10 minút prevrátime. Po upečení vyberieme z rúry a podľa chuti pridáme 1 lyžičku tymianu.

Kolieska francúzskej bagety si uhriankujeme alebo upečieme v rúre dochrumkava. Kým sú ešte horúce, potrieme ich strúčikom cesnaku. Potom na ne rozotrieme kozí syr a na vrch pridáme trocha džemu.

Slaninovo-čedarové košíčky

Potrebujeme na cesto: 2 a 1/2 šálky múky, 1 šálka veľmi studeného masla, nakrájaného na malé kocky, 1/4 šálky kyslej smotany, 1/4 šálky studenej vody, 1/2 ČL soli

Na plnku: 6 veľkých vajec, 1/4 šálky kyslej smotany, 1/4 šálky šľahačkovej smotany, 2 najemno nasekaných alebo pretlačených strúčikov cesnaku, 1 šálky strúhaného čedaru, 1/8 ČL muškátového orieška, soľ a mleté čierne korenie, 6 plátkov dochrumkava opečenej slaniny

Postup: Do kuchynského robota dáme maslo a múku a spracujeme ich tak, aby vznikla hmota s malými hrudkami. K nej pridáme kyslú smotanu a studenú vodu a tekutiny vmiešame vidličkou. Dávame pozor, aby sme cesto neprepracovali. Potom ho rozdelíme na dve polovice, ktoré vyformujeme do okrúhlych hrubých placiek. Zabalíme ich do potravinovej fólie a necháme oddýchnuť v chladničke aspoň na 20 minút. Po vychladení cesto vyberieme a odbalíme na pracovnú dosku. Vyvaľkáme ho na hrúbku asi pol centimetra a nakrájame na 12 rovnako veľkých štvorcov. Tie jemne vtlačíme do košíčkov na muffiny tak, aby rohy pretŕčali von. Pred pečením ich vložíme ešte na 20 minút do chladničky. Do vzniknutých košíčkov rovnomerne rozdelíme slaninu, cesnak a polovicu syra. V miske spolu vyšľaháme vajíčka, obe smotany, soľ, čierne korenie a muškátový orech a zmes nalejeme do košíčkov. Na vrch ich posypeme druhou polovicou syra a pečieme v rúre rozohriatej na 180 stupňov asi 25 minút.

Prasiatka pod prikrývkou

Potrebujeme: 225 g lístkového cesta, 1 malé jablko, 6 tenkých plátkov syra gouda, 24 mini párkov (prípadne väčšie nakrájané na 24 rovnako dlhých kúskov), medovo-horčicový dresing

Postup: Rúru predhrejeme na 190 stupňov. Jablko ošúpeme, odstránime jadierka a nakrájame na 24 tenkých plátkov. Lístkové cesto vyvaľkáme do kruhu, ktorý prekrojíme na osem častí. Každú časť ešte pozdĺžne prekrojíme na tri tenké trojuholníčky. Na širší koniec poukladáme plátok jablka, poskladaný plátok syra a mini párok a zabalíme do cesta.

Vzniknuté rolky poukladáme v širších odstupoch na vymastený alebo papierom na pečenie vyložený plech. Dávame pozor, aby špička trojuholníka zostala na spodnej strane roliek. Pečieme v rozohriatej rúre 10 až 12 minút dozlatista.

Podávame s medovo-horčicovým dresingom, ktorý si môžeme pripraviť aj doma. V uzatvárateľnom pohári zmiešame v rovnakom pomere dijonskú horčicu, med, jablčný ocot a olivový olej. Ochutíme soľou a čiernym korením. Zmes v pohári dobre pretrepeme, kým sa všetko nespojí. Skladujeme v chladničke v uzavretej nádobe 3 týždne