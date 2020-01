Varíme s Korzárom polievky: Údená s krupicou, staročeská hrachovka, valašská kyselica

10. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná

Údená polievka s krupicou

Potrebujeme: 500 g ľubovoľného údeného mäsa, 2 mrkvy, petržlen, kus zeleru, maslo, niekoľko lyžíc krupice, soľ, mleté čierne korenie, maslo, hladkú múku, petržlenovú vňať

Postup: V hrnci necháme zovrieť vodu a do nej vložíme umyté údené mäso. Varíme ho domäkka, potom ho vyberieme a do vývaru dáme očistenú a nakrájanú koreňovú zeleninu. Kým sa zelenina uvarí, v kastróle si zohrejeme maslo a opražíme na ňom krupicu, ktorú potom použijeme ako závarku do polievky.

Keď bude zelenina mäkká, z masla a múky si urobíme zápražku, ktorú vlejeme do polievky. Vychladnuté mäso nakrájame na kocky a dáme do polievky a napokon tam vsypeme aj opraženú krupicu. Všetko necháme prevrieť a na záver ešte posypeme petržlenovou vňaťou.

Valašská kyselica

Potrebujeme: 500 g kyslej kapusty, niekoľko zemiakov, údenú klobásu, kúsok údenej slaniny, 1 cibuľu, kyslú smotanu, maslo, hladkú múku, mlieko, soľ, mleté čierne korenie, rascu, bobkový list, nové korenie

Postup: Do hrnca dáme nevyžmýkanú kapustu aj so šťavou, 2-3 guľôčky nového korenia, 2 bobkové listy, zalejeme to vodou tak, aby bola kapusta akurát ponorená a dáme variť.

V inom hrnci si uvaríme na kocky nakrájané zemiaky, ktoré osolíme a posypeme rascou.

Keď budú zemiaky polomäkké, prelejeme ich aj s vodou do hrnca ku kapuste a všetko spolu dovaríme. V pohári vody rozmiešame múku a vlejeme ju do polievky

Na panvici zatiaľ vyškvaríme kocky slaniny, cibuľu a kolieska klobásy a dáme ich do polievky.

Varíme asi pätnásť minút, kým sa chute prepoja, potom odstavíme z ohňa a vmiešame kyslú smotanu, prípadne ochutíme soľou a korením.

Staročeská hrachovka

Potrebujeme: 300 – 400 g suchého hrachu, 1 cibuľu, 2 PL hladkej múky, maslo, soľ, mleté čierne korenie, 1 PL majoránky, 3 strúčiky cesnaku

Postup: Hrach vopred namočíme aspoň na 12 hodín, priebežne vymeníme vodu a potom ho v čistej vode uvaríme domäkka. Na konci môžeme k nemu pridať aj kocku bujónu.

Keď už bude hrach mäkký, na panvici na masle orestujeme najemno nakrájanú cibuľu a v malom kastróle urobíme zápražku z masla, múky a červenej papriky.

Do polievky postupne pridáme záražku, orestovanú cibuľu a napokon aj majoránku.

Všetko spolu prevaríme a pred koncom pretlačíme cesnak.

Polovicu hotovej polievky môžeme rozmixovať a vrátiť späť, bude mať zaujímavú konzistenciu.