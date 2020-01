Varíme s Korzárom: Morčacie na sušených bylinkách, ryžový šalát s tuniakom

8. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná

Ryžový šalát s tuniakom

Toto jedlo si pokojne môžete pripraviť vopred, nabaliť si do „krabičiek“ a vziať do práce.

Potrebujeme: 500 g ryže, konzervu tuniaka vo vlastnej šťave, 1 citrón, 2 PL olivového oleja, cherry paradajky, 1 stonku zeleru, niekoľko čiernych olív, soľ, mleté čierne korenie, provensálske korenie

Postup: Ryžu si uvaríme klasickým spôsobom a necháme ochladnúť. Zatiaľ si pokrájame paradajky aj zeler a zmiešame si citrónovú šťavu z jedného citróna s olivovým olejom.

Potom dáme do misky ryžu, zeler, paradajky, scedeného a rozdrobeného tuniaka, olivy, nastrúhanú citrónovú kôru a všetko dochutíme citrónovo-olejovým dresingom, soľou a korením.

Morčacie na sušených bylinkách

Potrebujeme: Morčacie stehno alebo prsia (dajú sa použiť aj kuracie), maslo, asi po pol lyžičke sušeného tymianu, sušenej bazalky a oregana, soľ, korenie, biele víno, olej

Postup: Mäso umyjeme, osolíme a okoreníme. Sušené bylinky dáme do misky, pridáme trochu oleja a premiešame. Potom týmto bylinkovým olejom dobre natrieme morčacie mäso zo všetkých strán a dáme ho do pekáča. Podlejeme asi dvomi decilitrami bieleho vína, poukladáme naň kúsky masla, prikryjeme a dáme do rúry. Pečieme pomaly pri nižšej teplote, aby bolo mäso šťavnaté.

Šošovicový šalát

Potrebujeme: 200 g červenej šošovice, 200 g zelenej šošovice, 1 červenú cibuľu, 2 mrkvy, 1 žltú papriku, olivový olej, tymian, soľ, mleté čierne korenie, petržlenovú vňať

Postup: Jednu aj druhú šošovicu zvlášť opláchneme, scedíme a dáme do hrncov. Uvaríme ich tiež zvlášť, pretože červená šošovica je hotová za päť minút a zelená sa varí dlhšie.

Keď sú šošovice hotové scedíme ich, necháme odkvapkať a dáme do misky.

Pridáme nakrájanú cibuľu, na maličké kocky nakrájanú, alebo nahrubo nastrúhanú mrkvu a aj kúsky papriky.

Všetko osolíme, okoreníme, pokvapkáme olivovým olejom aj petržlenovou vňaťou, necháme chvíľku odstáť a podávame.