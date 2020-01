Varíme s Korzárom zdravo: Kuracie pohánkové rizoto, špenát so strateným vajcom

Inšpirácie do vašej kuchyne.

2. jan 2020 o 0:00 Anna Novotná

Rozhodli ste sa po novom roku dopriať svojmu organizmu niečo ľahké, zdravé a predsa chutné? Nie je nič ľahšie. Nech sa páči.

Pohánkové rizoto s brokolicou a kuracím mäsom

Potrebujeme: 1 brokolicu, 300 g kuracích pŕs alebo stehien, 2 šálky pohánky, 100 g kukurice,

3 strúčiky cesnaku, 1 dl bieleho vína, olej, maslo, čierne korenie, mletú kurkumu, soľ

Postup: Umyté a osušené kuracie mäso nakrájame na kocky, osolíme, okoreníme na masle s trochou oleja. Keď sa zatiahne, podlejeme ho bielym vínom a necháme chvíľku povariť, kým sa šťava nezredukuje.

Pohánku prepláchneme a krátko povaríme vo vode s troma lyžicami oleja, celým čiernym korením a cesnakom. Odstavíme a prikryté necháme dôjsť.

Brokolicu rozoberieme na menšie ružičky 2 – 3 minúty povaríme vo vriacej osolenej vode, vyberieme a schladíme.

Do panvice k mäsu pridáme pohánku, kukuricu, brokolicu a všetko ešte spolu necháme prehriať a podávame.

Pošírovaný špenát s fetou a strateným vajíčkom

Potrebujeme: 2 - 3 hrste mladého špenátu, 2 vajíčka, syr feta, prosciutto alebo inú sušenú šunku, cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie, ocot

Postup: Špenát opláchneme a poriadne osušíme. Je to dôležité, lebo na mokrých listoch nedrží dobre ani olej, ani korenie.

Zohrejeme si trochu olivového oleja a orestujeme na ňom najemno nakrájanú cibuľu, nasekaný cesnak, pásiky sušenej šunky a napokon pridáme špenát. Krátko orestujeme a nakoniec k špenátu namrvíme fetu. Až potom ho osolíme a okoreníme.

Do hrnca dáme variť vodu, ktorú ochutíme octom a soľou. Vajíčko si rozlepneme do hrnčeka a keď voda začne vrieť, lyžičkou ju roztočíme, čím urobíme vír a doň vlejeme pripravené vajíčko. Lyžicou prelievame bielko tak, aby obalilo žĺtok. Hrniec potom stiahneme z ohňa a vajíčko necháme asi 4 minúty dôjsť, vďaka čomu by malo byť bielko uvarené, ale žĺtok zostane tekutý.

Na tanier naservírujeme šepnát, na to vajíčko a podávať môžeme aj s varenými zemiakmi.

Jemná tvarohová nátierka

Potrebujeme: 250 g jemného tvarohu, 50 g kyslej smotany, 50 g masla, 50 g kápie, ½ KL sladkej mletej papriky, 1 menšiu cibuľu, soľ

Postup: Zmiešame tvaroh so zmäknutým maslom a k tomu nasekáme na čo najjemnejšie kúsky kápiu a cibuľu. Dochutíme mletou paprikou a soľou, všetko poriadne premiešame a zjemníme smotanou.