Varíme s Korzárom novoročné menu: Roštenka na bylinkách, badiánová zmrzlina, figy a syr

Inšpirácie do vašej kuchyne.

31. dec 2019 o 16:45 Anna Novotná

Podľa tradície by malo byť novoročné jedlo výnimočné. Mali by sme si dopriať šošovicu, ktorá veští bohatstvo. Nemali by sme jesť hydinu, aby nám nerozhrabala majetok, vyhýbať by sme sa mali aj rybám a králikovi, aby nám šťastie neodplávalo či neodskákalo od nás. Slávnostné menu môže vyzerať aj takto.

Predjedlo: Pečené figy s kozím syrom a orechmi

Potrebujeme: čerstvé figy, mäkký kozí syr, vlašské orechy, med (množstvo podľa toho, koľko hostí očakávame, počítať môžeme aj dve figy na osobu)

Postup: Umyté a osušené figy prekrojíme zhora do kríža, dávame však pozor, aby spodná čas nebola prerezaná.

Syr nakrájame a rozdrobíme na kúsky a natlačíme do otvorov, ktoré nám vznikli v prekrojených figách.

Poukladáme ich na plech a dáme do rúry asi na 5-7 minút. Tesne pred dopečením posypeme figy nalámanými orechovými jadrami a pred podávaním ich polejeme medom.

Polievka: Šošovicová polievka so sušenými slivkami

Potrebujeme: 400 g šošovice, 150 g sušených sliviek, 90 g oleja, 50 g hladkej múky, 1 dcl mlieka, ocot, cukor, soľ

Postup: Šošovicu preberieme a namočíme. Potom ju v tej istej vode uvaríme. Keď je šošovica napoly uvarená, pridajte k nej sušené slivky a dovaríme domäkka. Z oleja a múky pripravíme svetlú zápražku, ktorú rozriedime mliekom, vlejeme do polievky a prevaríme. Nakoniec polievku osolíme a dochutíme octom a cukrom.

Hlavné jedlo: Roštenka na bylinkách so zapekanými zemiakmi

Potrebujeme: kus kvalitnej hovädzej roštenky (mala by mať aspoň pol kila), 10 zemiakov, 200 g zeleru, jednu sladkú šľahačkovú smotanu, 500 g ružičkového kelu, plátky anglickej slaniny, 3 strúčiky cesnaku, dijonskú horčicu, soľ, mleté čierne korenie, muškátový oriešok, parmezán, čerstvý rozmarín, tymian a petržlenovú vňať.

Postup: Roštenku, podľa anglického výrazu nazývanú aj rozbif vcelku upečieme na panvici zo všetkých strán.

Potom ju dobre osolíme, okoreníme, potrieme horčicou aj čerstvými bylinkami a dáme piecť do rúry nastavenej na 130 stupňov asi na 50 minút.

Zemiaky ošúpeme, nakrájame na tenké plátky a povaríme ich v sladkej smotane za stáleho miešania do polomäkka. Asi v polovici varenia k nim pridáme zeler tiež nakrájaný na tenké plátky. Osolíme ich, okoreníme, nastrúhame trochu čerstvého muškátového orieška a pridáme niekoľko lyžíc parmezánu.

Predvarenú zeleninu preložíme na plech a dáme ho na 30 minút do rúry nastavenej na 30 minút.

Na masle orestujeme slaninu aj blanšírovaný ružičkový kel, pridáme pretlačený cesnak a soľ.

Upečenú roštenku nakrájame na plátky a podávame so zapekanými zemiakmi a zelerom, slaninou a ružičkovým kelom.

Dezert: Marinované mandarínky s badiánovou zmrzlinou

Potrebujeme: 200 ml šľahačkovej smotany, 100 ml mlieka, 2 vanilkové struky, 150 g trstinového cukru, 1 ČL mletého karadmónu, 5 hviezdičiek badiánu, 1 tyčinku škorice, 100 ml medu, 5 celých mandarínok, 4 vaječné žĺtky, 60 g kryštálového cukru a štipku mletého badiánu

Postup: Do hrnca dáme 500 ml vody s hnedým cukrom, kardamónom, badiánom, škoricou, medom a dužinou vyškrabanou z jedného vanilkového struku. Zmes prevaríme a necháme ju vychladnúť.

Potom z tejto marinády odoberieme 50 ml a na chvíľu toto odobraté množstvo tekutiny odložíme.

Do väčšej časti marinády dáme očistené mesiačky mandarínok a odložíme ich na 8 hodín do chladničky.

V miske ručným šľahačom vymiešame vaječné žĺtky, kryštálový cukor, mletý badián.

Smotanu, mlieko, 50 ml mandarínkovej marinády a vnútro druhého vanilkového struku dáme do hrnca a necháme prevrieť.

Túto smotanovú zmes prelejeme cez sito do zmesi z vaječných žĺtkov a všetko spolu vyšľaháme po dobu 10 minút vo vodnom kúpeli.

Zmes necháme zamrznúť v zmrzlinovači alebo v mrazničke a podávame s chladenými marinovanými mandarínkami.