Silvester s Korzárom: Sójový tatarák, syrové praclíky, nakladané cviklové vajíčka

Inšpirácie do vašej kuchyne.

31. dec 2019 o 0:00 Anna Novotná

Milí čitatelia,

celý rok sme Vám prinášali zaujímavé správy z nášho región, ktoré vznikli v našej redakčnej kuchyni.

V jeho závere Vám ďakujeme za priazeň a prinášame zopár silvestrovských chuťoviek z našich kuchýň a rodinných receptárov.

Dovidenia v roku 2020!

Kukurično-hubový šalát

Potrebujeme: 1 plechovku sterilizovanej kukurice, 1 plechovku sterilizovaných húb, môžu to byť aj šampiňóny, 2 natvrdo uvarené vajíčka, 1 menšiu cibuľku, soľ, korenie, vegetu (nemusí byť)

Postup: Príprava tohto šalátu je úplne jednoduchá. Huby, vajíčka a cibuľu si nakrájame a dáme do misky, pridáme scedenú kukuricu a všetko premiešame s bielym jogurtom. Dochutíme soľou a korením, podľa potreby aj pokvapkáme šťavou z citróna.

Falošný zemiakový šalát

Potrebujeme: šalátové zemiaky, cibuľu, soľ, mleté čierne korenie, ocot, cukor

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke, potom ich očistíme a nakrájame na kolieska. Pridáme k nim cibuľu nasekanú nadrobno, šalát osolíme a okoreníme.

Z octu a cukru si pripravíme nálev, ktorým šalát primerane zalejeme, ocot môžeme nahradiť aj citrónom.

Judita Čermáková, fotografka

Syrové praclíky

Potrebujeme: 1 kg hladkej výberovej múky, 1 polievkovú lyžicu soli, 1 prášok do pečiva, 2 smetoly, 240 gramov postrúhaného ementálu, 1/2 litra šľahačkovej smotany, mletú rascu, na potretie bielka z 2 vajec

Postup: Všetky suroviny okrem bielkov zmiešame a vymiesime z nich cesto. Na štyri hodiny ho necháme v chladničke odležať. Potom ho vyvaľkáme na hrúbku zhruba pol centimetra. Vymúčenou formičkou z neho povykrajujeme praclíky. Položíme ich na suchý plech. Vidličkou troškou vyšľaháme bielka a potrieme nimi praclíky. Pečieme v rúre do ružova pri teplote zhruba 180 stupňov Celzia.

Peter Jabrik, redaktor

Tatarák zo sóje

Potrebujeme: 90 g sójového granulátu, 1 stredne veľkú cibuľu, 70 – 150 g paradajkového pretlaku, 1 kocku bujónu, 1 – 2 PL masla, 2 – 3 strúčiky cesnaku, 1 PL horčice, 2 PL kečupu, olej

Postup: Sóju zalejeme horúcou vodou s masoxom a necháme ju 15 až 20 min. odstáť.

Zatiaľ si na oleji orestujeme cibuľu a pridáme k nej rozotrený cesnak. Cibuľu dáme k napučanej sóji, pridáme maslo, pretlak, horčicu a kečup a premiešame.

Ideálne na jednohubky, pochutia si tí, čo majú radi mäsko a ulahodí aj tým, ktorí ho nemusia.

Róbert Bejda, redaktor

Nakladané vajíčka

Potrebujeme: šesť vajec, tri predvarené repy (dostať v supermarketoch pri zelenine), dve červené cibule a na nálev 1 dl octu, 2 dl cukru, 3 dl vody, 1 a pol lyžice soli

Postup: Najskôr si uvaríme vajíčka natvrdo. Kým chladnú pripravíme si nálev. Do menšieho hrnca vlejeme vodu, ocot a pridáme cukor a soľ, na miernom ohni zohrievame, kým sa cukor nerozpustí. Nálev môže krátko aj prevrieť, ale nie je to nutné, stačí, aby sa cukor rozpustil.

Kým nálev chladne, olúpeme vajcia, cviklu nakrájame na tenké kolieska a rovnako aj cibuľu. Sklenený pohár s dobrým zatváraním prelejeme vriacou vodou. Do pohára (cca 500 až 700 ml) postupne ukladáme cibuľu, cviklu a vajíčka. Nemusíme sa trápiť postupnosťou. Na konci do pohára nalejeme nálev, až kým nesiaha po hrdlo a uzavrieme. Fľašu odložíme do chladničky, nakladané vajíčka z cviklou a cibuľou sú hotové o približne štyri dni. Môžeme z nich odoberať postupne, sú dostatočne zakonzervované, aby vydržali desať dní. Vajíčka sa zafarbia a získajú pevnejšiu konzistenciu. Chlebíčky natrieme maslom, naukladáme tenké plátky údeniny a navrstvíme vajíčka, cibuľu a cviklu.

Monika Almášiová, redaktorka